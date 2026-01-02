DOLAR
Arnavutköy’den Gazze’ye bin 600 gıda kolili yardım tırı dualarla uğurlandı

Arnavutköy’de hazırlanan bin 600 gıda kolisiyle dolu yardım tırı, dualarla Gazze’ye uğurlandı; kampanyada esnaf ve vatandaşlardan yaklaşık 600 bin lira toplandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 15:14
Arnavutköy’den Gazze’ye yardım tırı uğurlandı

Arnavutköy Belediyesi ile Arnavutköy Gıda Bankası ve Sosyal Yardım Derneği öncülüğünde düzenlenen kampanya çerçevesinde hazırlanan ve içinde bin 600 gıda kolisi bulunan yardım tırı, Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’ndan dualarla Gazze’ye uğurlandı.

Kampanya, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla hayata geçirildi. 'Bugünkü alışverişim Gazze için, bugünkü hasılatım Gazze için' sloganıyla yürütülen çalışmada Arnavutköy esnafının bir günlük hasılatı ve vatandaşların bağışlarıyla kısa sürede önemli bir yardım toplandı.

Kampanya sonuçlarına göre, hazırlanan yardım paketleri konserve gıdalardan oluşuyor ve her birinin bir kişiye yaklaşık bir hafta yetecek gıda içerdiği öğrenildi. Hazırlanan gıdalarla doldurulan yardım tırı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören sonrası uğurlandı.

Yetkililerden açıklamalar

Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, çok sayıda esnaf, vatandaş ve Filistin’e destek veren gönüllüler katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, kampanyanın amaç ve sonuçlarına dikkat çekerek, 'Gazze’de zulüm altında yaşayan kardeşlerimize omuz olabilmek adına ‘Bugünkü hasılatım Gazze için, bugünkü alışverişim Gazze için’ diyerek bu kampanyayı başlattık. O gün Arnavutköy tek yürek oldu. Esnafımız kazancını, vatandaşlarımız sofralarını Gazze ile paylaştı. Arnavutköy Gıda Bankası ve Sosyal Yardım Derneği iş birliğiyle başlattığımız kampanya hamdolsun karşılık buldu. Bir gün içerisinde yaklaşık 600 bin liraya yakın yardım toplandı. Gıda Bankamız da bu rakama ek katkı sağlayarak toplamda mali değeri 1 milyon 200 bin lirayı bulan bin 600 gıda kolisini hazırladı. Bugün de bu yardım tırımızı Gazze’ye uğurluyoruz' ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ise, 'İstanbul’un merkezinde Siyonist İsrail’in yapmış olduğu zulme karşı sesimizi yükselttik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu zulme karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Bugün dünyanın her yerinde bu zulmün ne anlama geldiği daha iyi anlaşılmaktadır. Devletimiz ve milletimiz Gazze’nin yanında sımsıkı durmaktadır' dedi.

Tören ve gönderim

Konuşmaların ardından Filistin ve Gazze için dualar edildi, kampanyaya destek veren esnaflara ve vatandaşlara teşekkür sunuldu. Hazırlanan yardım tırı, yapılan duaların ardından Gazze’ye doğru yola çıktı. Tırın meydandan çıkışı ve yolda ilerleyişi, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

