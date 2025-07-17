Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali, TBMM Komisyon Başkanı Tipioğlu ile Görüştü

Arnavutluk Meclis Başkanı'nın Türkiye Ziyareti

Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

İlişkileri Güçlendirmek

Tipioğlu, görüşme esnasında, "Bu ziyaret, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine ivme kazandıracaktır." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Arnavutluk halkını dost ve kardeş olarak gördüklerini belirten Tipioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'a yaptığı ziyaretlerin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme kararlılığını teyit ettiğini vurguladı.

İşbirliği ve Güvenlik

Tipioğlu, yeni yasama döneminde iki ülkenin ihtisas komisyonları arasındaki işbirliğini artırmayı amaçladıklarını belirtti. "Son yıllarda artarak devam eden üst düzey ziyaretler ve somut işbirliği adımlarının ilişkilerimize önemli katkı sağladığını görüyoruz. Bu ivmenin yeni dönemde de artarak sürmesini arzu ediyoruz." dedi. Ayrıca, bölgede yaşanan güvenlik tehditlerine dikkat çekti.

FETÖ ile Mücadele

Görüşmede, Arnavutluk'ta adli makamlar tarafından aranan Dritan Recepi'nin iade edilmesi, iki ülke arasındaki işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Tipioğlu, "FETÖ'nün ülkenizdeki faaliyetlerinin durdurulması konusunda da aynı hassasiyeti bekliyoruz. FETÖ ile iltisaklı kişilerin ülkemize iade edilmesi ve bu gruba ait unsurların etkisiz hale getirilmesi konusunda destek bekliyoruz." diyerek konuya vurgu yaptı.

Uyum ve İlişkilerin Derinleşmesi

Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ise, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki işbirliğinin derinleşerek devam ettiğini dile getirdi. İki ülke arasında tam bir uyum olduğunu vurgulayarak, ihtisas komisyonları arasındaki işbirliğinin artmasını istedi.

Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu ile görüştü.

Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu ile görüştü.