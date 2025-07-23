Arnavutluk'ta Filistin'e Destek Gösterisi: Greta Thunberg de Yer Aldı

Filistin'e Destek İçin Yüzlerce Kişi Bir Araya Geldi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen büyük bir gösteri, Filistin'e destek vermek amacıyla gerçekleştirildi. İskender Bey Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları ve katliamları kınadı.

Greta Thunberg'in Katılımıyla Dikkat Çekti

Gösteriye, iklim aktivisti ve insan hakları savunucusu olan Greta Thunberg de katıldı. Alanda bulunan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin'e özgürlük", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Yemek gönderin, bomba değil", "Gazze'yi şimdi kurtarın" ve "Arnavutluk Filistin'in yanındadır" yazılı dövizler taşıdı.

İnsani Kriz ve Uluslararası Toplumun Sessizliği

Gösteride, İsrail'in Filistinlileri "kasıtlı olarak" öldürdüğüne dikkat çekilirken, dünyanın bu katliamlara karşı sessiz kalmaması gerektiği vurgulandı. Gazze’de açlığın bir savaş silahı olarak kullanıldığına dair endişeler dile getirildi. Göstericiler, İsrail'e kuşatma ve apartheid politikalarına son verme çağrısı yaptı.

Thunberg'den Sert Eleştiri

Thunberg, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insani felaketin ciddiyetine işaret ederek, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi. "Gazzelilerin yardım taşıyan tırların bölgeye girişini beklediğini ancak bunun engellendiğini" ifade eden Thunberg, "Bu, İsrail'in yasa dışı ayrımcı politikalarının bir devamıdır. Gazze'ye yönelik açlık kampanyasının sürdürülmesi için fırınlar bile yok edildi" şeklinde konuştu. Thunberg, Gazze'de yaşananların, dünyanın sessizliğinin bir sonucu ve soykırım olduğunu ifade etti.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Filistin’e destek gösterisi yapıldı. Tiran’daki İskender Bey meydanında, Gazze’de Filistinlilere yönelik İsrail saldırıları ve katliamlarını kınamak amacıyla gösteri düzenlendi.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Filistin’e destek gösterisi yapıldı. Tiran’daki İskender Bey meydanında, Gazze’de Filistinlilere yönelik İsrail saldırıları ve katliamlarını kınamak amacıyla gösteri düzenlendi.