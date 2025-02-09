Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Gösteri: Binlerce Kişi Tiran'da Toplandı

Arnavutluk Hükümeti Protesto Edildi

Arnavutluk'ta, ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD)'nin organize ettiği hükümet karşıtı gösteriler gerçekleştirildi. Ülkenin farklı şehirlerinden gelen binlerce kişi, başkent Tiran'daki Başbakanlık binası önünde toplandı.

Sloganlar Yükseldi

Gösteri, "Hükümetin suistimallerine ve yolsuzluklarına karşı" sloganlarıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılarak, yüzlerce polis görev aldı.

Eylemde Gerginlikler Yaşandı

Demonstrasyon sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Göstericiler, polis memurlarına gaz bombası ve çeşitli cisimler fırlatarak tepkilerini ortaya koydular.

Berisha'nın Mesajı

PD Genel Başkanı ve eski Başbakan Sali Berisha, eylemde yaptığı konuşmada, bugün "her zamankinden daha fazla birlik" içinde olduklarını ifade etti. Berisha, haklı davayı savundukları için yenilmez olduklarını vurgulayarak, yaklaşan 11 Mayıs genel seçimlerinde Arnavutluk'u değiştirmek için zafer kazanacaklarına dair söz verdi.

İlir Meta’nın Sesi

Yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları nedeniyle tutuklu bulunan Özgürlük Partisi Genel Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı İlir Meta, göstericilere bir ses kaydı ile hitap etti. Meta, 21 Ekim 2024 tarihinde başladı soruşturma nedeniyle tutuklandığını hatırlatarak durumu desteklediklerini belirtti.

Arnavutluk'ta hükümet, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla düzenlenen gösteride protesto edildi. Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen binlerce kişi, başkent Tiran'daki Başbakanlık binası önünde toplandı.

Arnavutluk'ta hükümet, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla düzenlenen gösteride protesto edildi. Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen binlerce kişi, başkent Tiran'daki Başbakanlık binası önünde toplandı.