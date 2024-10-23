Arnavutluk'un AB Üyelik Süreci İlerlemesi

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Arnavutluk AB'ye katılma yolunda"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Arnavutluk'un müzakere sürecindeki kararlılığını ve vizyonunu överek, "Arnavutluk AB'ye katılma yolunda" açıklamasında bulundu.

Resmi Törenle Karşılandılar

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Batı Balkanlar turuna Arnavutluk'tan başladı. Tiran'da, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi bir törenle karşılanan von der Leyen, iki liderin bir araya geldiği basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

Müzakere Süreci ve Gelişmeler

Von der Leyen, Arnavutluk'un müzakere sürecinde gösterdiği sabrın ve azmin karşılığını aldığını vurguladı ve genişleme politikasının öncelikleri arasında kalmaya devam edeceğini belirtti. Arnavutluk'un AB'ye katılması için gerekli tüm araçların mevcut olduğunu sözlerine ekledi.

Başbakan Rama'nın Değerlendirmeleri

Başbakan Edi Rama, AB katılım müzakereleri çerçevesinde ilk fasıl kümesinin açılmasını değerlendirirken, "Bunun zorluklarla dolu bir meydan okuma olduğunu biliyoruz" dedi. Ülkesinin AB ile entegrasyonuna tam uyum sağlama hedefini yineleyerek, 2030 yılına kadar AB üyesi olmayı umduğunu ifade etti.

Arnavutluk'un AB Üyelik Başvurusu

Arnavutluk, AB üyelik başvurusunu 2009 yılında gerçekleştirdi. Ekim 2012'de olumlu görüş alınmasının ardından, Haziran 2014'te ülkeye "aday statüsü" verildi. Arnavutluk'un katılım müzakereleri ise Temmuz 2022'de resmi olarak başlamış olup, ilk fasıl kümesinin 15 Ekim'de açıldığı duyurulmuştur.

von der Leyen'in Arnavutluk ziyareti, ülkedeki gelişmeleri daha yakından takip etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile yapılacak görüşmeyle devam edecek. Başkan, 4 günlük Batı Balkanlar turu kapsamında Arnavutluk'un ardından Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova ve Karadağ'a geçecek.