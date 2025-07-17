Arnavutluk ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor: Spiropali ve Yüksel Görüştü

Arnavutluk Meclisi Başkanı Elisa Spiropali, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile Bir Araya Geldi

Arnavutluk Meclisi Başkanı Elisa Spiropali, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını dile getiren Yüksel, Arnavutluk'u dost bir ülke ve Arnavutları kardeş olarak gördüklerini vurguladı.

Geçmişten Günümüze Sarkan İlişkiler

Yüksel, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin 6 asrı aştığını belirtiler. Adalet Komisyonu'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Yüksel, parlamentolar arası işbirliğinin önemine dikkat çekerek, yeni yasama döneminde ihtisas komisyonları arasındaki temasların sürdürülmesini arzuladıklarını ifade etti.

İşbirliğini Güçlendirme Vurgusu

Arnavutluk Meclisi Başkanı Elisa Spiropali, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştirdiği verimli görüşmeden memnun kaldığını kaydetti. Hem hükümetler hem de meclisler arası işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Spiropali, komisyonlar arasındaki teması ve milletvekilleri arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Güvenlik Alanında İşbirliği

Görüşmelerin üst düzeyde yapılmasının işbirliğinin somut bir göstergesi olduğunu belirten Spiropali, güvenlik konusunda işbirliğini güçlendirme konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin Batı Balkanlar'da barışın sağlanması için attığı adımları ve stratejik rolünü takdir ettiklerini sözlerine ekledi.

Arnavutluk Meclisi Başkanı Elisa Spiropali, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile görüştü.

Arnavutluk Meclisi Başkanı Elisa Spiropali, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile görüştü.