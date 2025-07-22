Aroya Kruvaziyeri 2,241 Yolcusuyla Marmaris'e Ulaştı

Marmaris'e Gelen Aroya Kruvaziyeri

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Aroya isimli kruvaziyeri ağırladı. Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, 2 bin 241 yolcusuyla birlikte Marmaris Limanı'na yanaştı.

Yoğun Yolcu Akışı

Gemi, 2 bin 241 yolcunun yanı sıra 1,418 personeli de taşıdı. Bodrum'dan gelen Aroya, limanın büyük iskelesine güvenli bir biçimde demirledi.

Turistlerin Eğlenceli Ziyareti

Gümrük işlemlerinin ardından, turistler Marmaris'in çarşısını, Kaleiçi'ni ve Yat Limanı'nı gezerek, tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetme fırsatı buldu.

Bir Sonraki Durak: Kaş

Gemi, akşam saatlerinde Marmis'ten ayrılarak, bir sonraki durağı olan Antalya'nın Kaş ilçesine yola çıkacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen "Aroya" isimli kruvaziyer 2 bin 241 yolcu getirdi. Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen "Aroya" isimli kruvaziyer 2 bin 241 yolcu getirdi. Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.