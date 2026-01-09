Arpaguş: Ankara’daki Strateji Anadolu’da Uygulanmıyorsa Eksik Kalır

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada merkez ile taşra arasındaki uyumun önemine dikkat çekti. Toplantı, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İstişare ve nebevi yönetim anlayışı

Arpaguş, konuşmasında Şura Suresi ile Peygamberimizin istişareye vurgu yapan sözlerine atıf yaptı: ‘Yüce Rabbimiz, Şura Suresi’nde müminlerin vasıflarını sayarken; ‘Onların işleri, aralarında istişare iledir’ buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz ise ashabıyla daima meşveret etmiş; ‘İstişare eden pişman olmaz’ buyurarak bizlere nebevi bir yönetim ilkesi bırakmıştır.’ Bu nedenle toplantının sadece bir bürokratik prosedür değil, sünnet-i seniyyeye uygun bir sorumluluk bilincinin tezahür ettiği ifade edildi.

Merkez ve taşra uyumu

Arpaguş, merkezde üretilen enerjinin teşkilatın en uçtaki kılcal damarlarına kadar ulaşmasının önemini vurguladı. ‘Merkez birimlerimizde, üretilen enerjinin, teşkilatımızın en uçtaki kılcal damarlarına kadar ulaşması önem arz etmektedir. Merkezde oluşan yoğun bilgi birikiminin ve vizyonun, taşrada görev yapan mihrap gönüllüsü hocalarımıza, Kur’an kursu öğreticilerimize aynı heyecanla aktarılması hayati önem taşımaktadır.’

‘Ankara’daki strateji, Anadolu’da pratiğe dönüşmüyorsa, Anadolu’daki sorun Ankara’da çözülmüyorsa eksik kalmışız demektir.’ Bu uyumu sağlamak ve birimler arası koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmanın mecburiyet olduğunu söyledi.

Niyet, eleştiri ve hedefler

Toplantıda ayrıca kurum kültürünün güçlendirilmesi ve faaliyetlerin etkisinin artırılmasına yönelik çağrı yapıldı. Arpaguş, kapanışta şu ifadeleri kullandı:

‘Köklü mazisi ve güçlü gelecek perspektifiyle Diyanet İşleri Başkanlığı, bu milletin manevi sigortasıdır. Bu sigortanın sağlam kalması, güçlü bir kurum kültürüne sahip olmamıza bağlıdır. Sadece ‘ne kadar çok faaliyet yaptığımızı’ anlatmakla yetinmeyelim. ‘Daha iyisini nasıl yaparız?’, ‘Etki gücümüzü nasıl artırırız?’, ‘Kalplere daha tesirli nasıl dokunuruz?’ sorularının cevabını arayalım. Kendimizi, imkanlarımızı, eksiklerimizi samimiyetle sorgulayalım. Eleştiriye açık olalım, istişareye kıymet verelim. İnanıyorum ki; niyetimiz halis, gayretimiz kavi olduğu müddetçe, Rabbimizin yardımı bizimle olacaktır.’

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI SAFİ ARPAGUŞ, "ANKARA’DAKİ STRATEJİ, ANADOLU’DA PRATİĞE DÖNÜŞMÜYORSA, ANADOLU’DAKİ SORUN ANKARA’DA ÇÖZÜLMÜYORSA EKSİK KALMIŞIZ DEMEKTİR. BU UYUMU SAĞLAMAK, BİRİMLER ARASI KOORDİNASYONU EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK MECBURİYETİNDEYİZ" DEDİ.