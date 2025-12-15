Arpaguş Moskova'da: Modern Sorunlara İslami Bakış Müslümanların Tarihi Sorumluluğu

Arpaguş, 21. Uluslararası Müslüman Forumu'na video mesaj gönderdi

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Moskova'da düzenlenen "Küreselleşme Çağında Barış ve Güven: Modern Zorluklara İslami Bir Bakış" başlıklı 21. Uluslararası Müslüman Forumu'nun açılışına video mesaj ile katıldı. Arpaguş, konuşmasında modern dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti ve çözüm çağrısında bulundu.

"Modern çağın getirdiği sorunlara İslami bir bakışla çözüm üretmek, Müslümanların uhdesindeki tarihi bir sorumluluktur", ifadelerini kullanan Başkan Arpaguş, insanlığın bugün çok yönlü sınamalarla mücadele ettiğini vurguladı.

Küreselleşme ve insanlığın sınavı

Arpaguş, milyonlarca insanın aynı anda savaş, şiddet, terör ve kargaşa ile mücadele ederken açlık ve yoksullukla da baş etmeye çalıştığını belirtti. Bu çerçevede yaptığı açıklamada, toplumları kuşatan zihniyet ve uygulamalara işaret etti:

"Siyasi, iktisadi, ahlaki ve manevi sıkıntıların tüm dünyayı kuşattığı günümüzde insanlık, ciddi sınamalarla baş başa kalmaktadır. Kutsal değerlere saldırıyı özgürlük sayan, dini vecibelerin yerine getirilmesini yasaklayan, cinsiyet seçimini bireysel iradeye indirgeyen düşünceler, insanlığın huzurunu kaçıran sapmalar olarak gündemleri işgal etmektedir. Bunlar aynı zamanda kültürel ve dini istikrarın korunması, manevi ve ahlaki değerlerin sürdürülmesi ve farklı topluluklar arasındaki güvenin güçlendirilmesi noktasında da insanlığı zorlayıcı unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır".

İslam medeniyetinin çözüm kapasitesi

Forumun konusunu önemli ve anlamlı bulan Arpaguş, teknolojik ilerlemelerin olumsuz düşünceleri küresel tehdide dönüştürdüğü bir dönemde dünya çapında bir barış ve güven arayışının sürdüğünü belirtti. Bu arayışa cevap vermenin, modern sorunlara İslami bir perspektifle yaklaşarak herkes için yaşanabilir bir hayat inşa etmenin Müslümanların görevi olduğunu söyledi.

Arpaguş ayrıca, İslam dünyasının zengin kültürel etkileşim ve medeniyet birikiminin modern çağın küresel sorunlarına kalıcı çözümler sunacak bir perspektif ve imkana sahip olduğunu vurguladı.

Aile ve toplumsal huzurun temeli

Başkan Arpaguş, aile kurumunun insanın fıtratı, onuru ve neslinin korunmasında temel bir rol oynadığını belirtti ve sözlerine şu şekilde dikkat çekti:

"Aile, bizler için bir hayat ve ahlak mektebidir. Bireysel ve toplumsal huzurun gerçekleşmesi, ancak sağlam temellere dayanan sağlıklı ve huzurlu bir aile kurumuyla mümkündür. Ne var ki, aile müessesesi de bugün ciddi tehdit ve tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu itibarla, aileyi tehdit eden her türlü anlayış, düşünce, akım ve uygulamalar karşısında sağlam bir duruş sergilemek, beraberce tedbirler almak inancımızın bizlere yüklediği hayati bir sorumluluktur".

Çoğulculuk, hukuk ve devletin rolü

Dini ve kültürel çeşitlilik gösteren toplumlarda inançlara saygı ile hoşgörünün devlet tarafından tesis edilmesi gerektiğini kaydeden Arpaguş, kamu otoritesinin üstlenmesi gereken yaklaşımı şöyle ifade etti:

"Kamu otoritesinin kuşatıcı, birleştirici ve bütünleştirici bir yaklaşım sergilemesi, bir yandan fertlerin vatandaşlık bağlarını pekiştirirken diğer yandan da barış ve güven ortamını toplumsal boyutta güçlendirecektir". Arpaguş, farklılıkları zenginlik olarak gören bir ahlak ve hukuk inşasının tüm insanlık için değerli bir adım olacağını söyledi.

Arpaguş'un mesajı, forum katılımcıları ve izleyiciler için İslami perspektifin modern problemlere katkı sağlayabileceği yönünde çağrısal bir nitelik taşıdı.

