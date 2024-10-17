Artemis III Ay Görevi İçin Yenilikçi Uzay Kıyafetleri Tanıtıldı

Artemis III Ay Görevi İçin Yeni Uzay Kıyafetleri

Axiom Space ve Prada, NASA tarafından yürütülen Artemis III programı kapsamında Ay’a gidecek astronotlar için tasarlanan yeni uzay kıyafetlerini tanıttı.

Ayrıntılar ve Tasarım Özellikleri

Axiom Space'in resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, bu uzay kıyafetleri, lüks moda markası Prada ile iş birliğiyle oluşturuldu. Kıyafetler, aşırı sıcaklıkları yansıtacak ve astronotları Ay'ın zararlı tozlarından koruyacak beyaz malzeme ile üretildi.

Açıklamada, astronotların en soğuk havalarda en az iki saat boyunca kıyafetlerini koruyabileceği ve yaklaşık sekiz saat boyunca uzay yürüyüşü yapabileceği belirtildi.

Axiom Space Yönetiminin Açıklamaları

Axiom Space Başkanı Matt Ondler, "Seçkin ekiplerimiz, yenilikçi çözümlere giderek uzay kıyafeti geliştirmeyi yeniden tanımladı" şeklinde konuştu.

Artemis Programı’nın Aşamaları

NASA, Ay’a dönüş kısmında Artemis Programı ile astronautları tekrar Ay’a göndermeyi hedefliyor. Programın ilk aşaması olan Artemis I, Orion uzay aracının Ay’ın yörüngesinde bir tur atarak geri dönüşü ile Aralık 2022'de başarıyla tamamlandı.

Ayrıca, Orion'un Artemis II misyonundaki ilk mürettebatlı görev, Ay'a iniş gerçekleştirmeden Dünya’ya dönüş yapmayı amaçlıyor. Ancak güvenlik endişeleri ve giysi, iniş araçları konularındaki sorunlar nedeniyle bu görev, 2025’in sonlarına ertelendi. Her şey yolunda giderse, Artemis III misyonunun 2026’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.