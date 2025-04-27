Artvin-Ardahan Kara Yolu Yeniden Heyelanla Ulaşıma Kapandı

Heyelan Nedeniyle Ulaşım Kesintiye Uğradı

Artvin-Ardahan kara yolu, son günlerde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelanlar yüzünden tekrar ulaşıma kapandı. Yolun 31. kilometresindeki yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolları kapatarak ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kontrollü Ulaşım ve Yeni Heyelan Gelişmeleri

Bölgedeki hava koşulları nedeniyle heyelan sonrası toz bulutu oluştu. İlk etapta, heyelan nedeniyle kaplanan yol, Karayolları ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından tek şeritten kontrollü bir şekilde ulaşıma açılmıştı. Ancak akşam saatlerinde aynı bölgede meydana gelen yeni heyelanlar nedeniyle yol, çift taraflı ulaşıma kapandı.

Çalışmalar Sürüyor, Ulaşım Alternatif Yollarla Devam Ediyor

Devam eden toprak kaymaları nedeniyle, ekiplerin yolun açılması için çalışmalara devam edemediği bildirildi. Sürücüler, ulaşım için alternatif bir güzergah olan Ardanuç-Ardahan kara yolu üzerinden yönlendirilmektedir. Karayolları ve jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini artırarak sürücülerin güvenli bir şekilde yol almasını sağlamaya çalışıyor.

Heyelan nedeniyle ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı Artvin-Ardahan kara yolu, bölgedeki yeni heyelanlar nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapandı.