Artvin Arhavi'de 10 günlük bebek 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Artvin Arhavi'de 10 günlük bebek balkondan düştü

Olayda yaşamını yitirdi

Artvin'in Arhavi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, G.T. adlı 10 günlük kız bebeğin, babası B.T.'nin kucağından kayarak 5. kattan balkondan düştüğü iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, kaldırıldığı Arhavi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.