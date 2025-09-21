Artvin Arhavi'de Kamyon Çukura Düştü: Sürücü Hafif Yaralandı

Heyelan sonrası kapanan yolda onarım çalışması sırasında çökme meydana geldi

Artvin'in Arhavi ilçesinde, heyelan nedeniyle kapanan yolda yapılan onarım çalışmaları sırasında yolda meydana gelen çökme sonucu İl Özel İdaresi'ne ait bir kamyon oluşan çukura düştü.

İlçede etkili olan sağanak sonrası heyelanlar nedeniyle kapanan Çifte Köprüler ve Mençuna Şelalesi yolunda İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürerken çökme gerçekleşti.

Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü Serkan Y. hafif şekilde yaralandı.

Kontrol amaçlı götürüldüğü Arhavi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahale sonrasında sürücü taburcu edildi.

