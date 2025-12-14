Artvin-Borçka'da Minibüsün Üzerine Dev Kaya Düştü: 3 Kişi Kurtuldu
Olay Yeri
Artvin-Borçka kara yolunun İbrikli mevkisinde seyir halindeki bir minibüsün üzerine, yamaçtan kopan dev kaya parçaları düştü.
Kaza ve Hasar
Kaya, minibüsün tavanını parçalayarak araç içerisine girerken koltuğun üzerine düştü. Kazanın şiddetiyle minibüs büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi.
Minibüste sürücüyle birlikte toplam 3 kişi bulundu; olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Müdahale ve Yol Durumu
Kaya düşmesi sonucu yola savrulan parçalar ve hasar gören minibüs nedeniyle Artvin-Borçka kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgede güvenlik önlemi alıp kaya ve araç kaldırma çalışmalarına başladı; çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
