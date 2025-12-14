DOLAR
Artvin-Borçka'da Minibüsün Üzerine Dev Kaya Düştü: 3 Kişi Kurtuldu

Artvin-Borçka kara yolunda yamaçtan kopan dev kaya minibüsün üzerine düştü; araç kullanılamaz hale geldi, 3 kişi yaralanmadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:54
Olay Yeri

Artvin-Borçka kara yolunun İbrikli mevkisinde seyir halindeki bir minibüsün üzerine, yamaçtan kopan dev kaya parçaları düştü.

Kaza ve Hasar

Kaya, minibüsün tavanını parçalayarak araç içerisine girerken koltuğun üzerine düştü. Kazanın şiddetiyle minibüs büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Minibüste sürücüyle birlikte toplam 3 kişi bulundu; olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Müdahale ve Yol Durumu

Kaya düşmesi sonucu yola savrulan parçalar ve hasar gören minibüs nedeniyle Artvin-Borçka kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alıp kaya ve araç kaldırma çalışmalarına başladı; çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

