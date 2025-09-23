Artvin Camili'de Mahsur Kalan 18 Turist Helikopterle Tahliye Edildi

AFAD koordinasyonunda tahliye ve altyapı onarımları sürüyor

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar, bölgedeki sel ve heyelanlara yol açarak ulaşımı durdurdu. Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili Havzası (Macahel) kara yolu, yaşanan toprak hareketleri ve su baskınları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede bulunan turizm işletmelerinde mahsur kalan yerli ve yabancı 18 turist için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda tahliye çalışmaları yürütüldü. Turistler, askeri helikopterlerle bölgeden alınarak Borçka ilçe merkezine getirildi.

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından turistler, planlanan ulaşım araçlarıyla gitmek istedikleri bölgelere otobüslerle gönderildi.

Diğer yandan, yoğun yağış sonrası elektrik iletim hatları ve trafolarda meydana gelen arızaların giderilmesi için AFAD koordinesinde bölgeye sevk edilen Artvin Çoruh EDAŞ ekipleri, helikopter desteğiyle arızaların onarımı için çalışmalara başladı.

Yetkililer, kara yolunun ulaşıma açılması ve altyapı onarımlarının tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

