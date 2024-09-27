Artvin'de 3. Ardanuç Kültür Sanat Festivali Coşkuyla Başladı

Artvin'de Kültür Sanat Festivali Rüzgarı Esti

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Ardanuç Kültür Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ile kapılarını açtı. Etkinlik, Ardanuç Kaymakamlığı ve Ardanuç Belediye Başkanlığı organizasyonunda, Hükümet Konağı önünde yer alan ilk törenle başlamıştır.

Saygı Duruşu ve Anma Töreni

Kaymakam Alparslan Sözen, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra gerçekleşen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması etkinliğe duygu dolu anlar kattı.

Festivalin Önemi ve Projeler

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, festivalin, ilçenin doğal güzelliklerini ve kültürünü tanıtma açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Tasarruf tedbirlerini hatırlatarak, "2025'in ikinci yarısından sonra her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum. Şu anki tasarruf döneminde bile projelerimize devam ediyoruz. Arhavi'de OSB, Hopa'da stadyum ve Ardanuç'ta doğal gaz gibi önemli projeleri hayata geçiriyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, etkinliklerin eğlence ve kültür tanıtımı yönünde de büyük katkı sağladığını vurguladı.

Kültürel Zenginlikler ve Gelenekler

Kaymakam Sözen, festivallerin gelenekleri yaşatmanın önemini belirtti. Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ise festivalin sanatı, sporu ve gelenekleri bir araya getireceğini söyledi. Yılmaz, "Bu yılki festivalde yerel sanatçılar, halk ozanları ve ulusal çapta tanınmış sanatçılar ile dolu dolu bir içerik hazırladık. Ayrıca, geleneksel boğa güreşleri ve karakucak güreşleri gibi etkinlikler de yer alacak," diye ekledi.

Etkinliklerin Devamı

Etkinlikler, halk oyunları gösterisi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile sürdü. Festival, yarın ve pazar günü karakucak güreşleri ile konserler düzenlenerek devam edecek.

Artvin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ardanuç Kültür Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Kaymakam Alparslan Sözen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Artvin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ardanuç Kültür Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Kaymakam Alparslan Sözen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Artvin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ardanuç Kültür Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Kaymakam Alparslan Sözen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Artvin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ardanuç Kültür Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Kaymakam Alparslan Sözen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Artvin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ardanuç Kültür Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Kaymakam Alparslan Sözen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Artvin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ardanuç Kültür Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Kaymakam Alparslan Sözen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Artvin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ardanuç Kültür Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Kaymakam Alparslan Sözen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.