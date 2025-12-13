Tayland, Trump’ın Ateşkese Rağmen Kamboçya’yı F-16’larla Vurdu

Tayland ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes sağlandığı açıklamasına rağmen Kamboçya'ya F-16 savaş uçaklarıyla hava saldırıları düzenledi. Saldırılar, sınırdaki çatışmaların 6’ncı gününde gerçekleşti.

Hava saldırıları ve hedefler

Sabah saatlerinde Tayland’a ait F-16'ların, Kamboçya’nın Pursat eyaletine bağlı Thma Da bölgesinde, askeri üs olarak kullanıldığı iddia edilen bir otel ve bir otoyol köprüsü dahil çeşitli hedefleri vurduğu bildirildi.

Tarafların açıklamaları

Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, Tayland’ı "sivil altyapıya yönelik askeri eylemleri derhal durdurmaya" çağırdı ve saldırıların sivil yerleşimleri hedef aldığını söyledi. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise, "Bu, bir kaza değil... Tayland, topraklarımıza ve halkımıza yönelik taciz ve tehditler ortadan kalkana kadar askeri operasyonlarına devam edecektir" dedi.

Tayland Kraliyet Ordusu (RTA), Kamboçya’nın Tayland’ın Sisaket eyaletindeki sivil bölgeleri BM-21 roketleriyle hedef aldığını açıkladı ve bu eylemi kınadı. RTA açıklamasında, saldırının halkın sığınaklara koştuğu sırada gerçekleştiği vurgulandı.

Can kaybı ve tahliyeler

Yetkililer, çatışmalarda toplam can kaybının 29'a yükseldiğini bildirdi. Tayland makamları en az 15 asker ve 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 190 kişinin yaralandığını açıklarken; Kamboçya yönetimi 11 sivilin öldüğünü ve 76 kişinin yaralandığını duyurdu. Sınır eyaletlerinden güvenli bölgelere 700 binden fazla kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Sınır geçişleri ve diplomasi

Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen, çatışmalar nedeniyle iki ülke arasındaki tüm sınır geçişlerinin geçici olarak askıya alınması çağrısında bulundu ve sivillerin güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtti. Hun Sen, otoyollar, köprüler, okullar ve tapınakların hedef alındığını iddia etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından tarafların "tüm çatışmaları durdurma" konusunda anlaştığını duyurmuştu; ancak her iki ülke yetkilileri görüşmeler sonrası ateşkese dair net bir duyuru yapmadı.

