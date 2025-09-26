Artvin'de Borçka-Camili Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Çalışmalar ve ulaşıma kavuşan köyler

Artvin'in Borçka ilçesinde 20 Eylül'de etkili olan şiddetli yağışların ardından oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kapanan Borçka-Camili kara yolu, Karayolları, DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Yol güzergahındaki heyelanlı bölgeler temizlendi, çöken kısımlarda ise yeni yollar yapılarak ulaşım yeniden sağlandı. Kara yolunun açılmasıyla birlikte Aralık ve Atanoğlu köyleri ile Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili (Macahel) Havzası'ndaki Düzenli, Uğur, Kayalar, Camili, Efeler ve Maral köylerine erişim yeniden mümkün oldu.

Saha çalışmaları, tahliyeler ve altyapı durumu

Bölgede incelemelerde bulunan Artvin Valisi Turan Ergün, özellikle Borçka-Macahel bölgesinde yoğun yağışların görüldüğünü belirtti. Sel ve heyelanlarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını hatırlatan Ergün, 28 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiğini vurguladı.

Vali Ergün, yağışlar sonucu il genelinde 19 köy yolunun kapandığını ve 22 köyde elektrik kesintisi yaşandığını ifade etti. Sahada yürütülen çalışmalara ilişkin olarak Ergün, "Sahada halen 220 personel, 50 iş makinesi ve 46 araçla iyileştirme çalışmaları sürüyor" dedi.

Ergün, selin altyapıda hasara yol açtığını belirterek ulaşım ve elektrik sorunlarının çözüldüğünü, bundan sonraki hedeflerinin yolları daha dayanıklı ve kullanışlı hale getirmek olduğunu söyledi.

Afetlere hazırlık ve taşkın önleme

Artvin'in sık karşılaştığı afetlere değinen Ergün, "Artvin bir afetler kenti. Deprem yok ama sel, çığ, toprak kayması, yangın gibi birçok afet var. Buna özgü bir kültür ve müdahale organizasyonu gelişmiş durumda. Tüm kurumlarımız ne yapacağını çok iyi biliyor ve özveriyle hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Ergün ayrıca taşkın önleme çalışmalarının önemine işaret ederek, DSİ’nin Murgul ilçesinde yaptığı dere ıslah ve tersip bentleri ile taşkınların önüne geçildiğini aktardı.

Vali Ergün, selden etkilenen Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na ulaşımda sorun olmadığını belirterek, bölgeyi ziyaret etmek isteyen turistlere gönül rahatlığıyla gelebileceklerini söyledi.