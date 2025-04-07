Artvin'de Deriner Barajı'nda Yaban Keçileri Görüntülendi

Artvin'de Yaban Keçileri Doğanın İçinde Görüntülendi

Artvin'de, Deriner Barajı kıyısına inen yaban keçileri, cep telefonuyla kaydedildi. Şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bu baraj havzası, bölge sakinlerine benzersiz bir doğa manzarası sundu.

Yaban Keçileri Su İçmek İçin Geldi

Bölgedeki sarp kayalıklara tırmanan yaban keçileri, baraj kıyısında su içip, ağaç yapraklarıyla beslenmeyi tercih etti. Artvin'in dağlık kesimlerinde sıkça rastlanan bu hayvanlar, doğal yaşam alanlarında özgürce dolaşmalarının tadını çıkardılar.

Yaban keçilerinin bu görüntüleri, bölgedeki ekosistemin zenginliğini ve doğal güzelliklerini gözler önüne seriyor. Hayvanlar, bir süre su kenarında kaldıktan sonra, yüksek kesimlere doğru ilerleyerek bölgeden ayrıldılar.