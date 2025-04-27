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Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Artvin'de göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı, 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 14:54
Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Çetesi Çökertildi

Artvin, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir aşama kaydetti. Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen iki şüpheliyi tutukladı.

Jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında Yusufeli Çağlayan köyü mevkiinde araziye saklanan 10 düzensiz göçmeni tespit etti. Bu olay sonucunda, göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapmakla suçlanan Z.Ç. (47) ve M.Ş. (32) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Düzensiz göçmenler ise gerekli işlemlerinin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bu başarılı operasyon, Artvin'deki göçmen kaçakçılığını azaltma çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Artvin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Artvin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Artvin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Artvin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

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