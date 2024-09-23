Artvin’de İş Makinesi Yüklü Kamyon Uçuruma Devrildi: 2 Ölü

Artvin'de Trajik Kaza

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir kamyonun uçuruma devrilmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Dereiçi köyüne giden Hermut Yaylası yolunda gerçekleşti.

Kaza Anı

42 yaşındaki Turan Köklü yönetimindeki 08 K 0862 plakalı kamyon, toprak zeminli yolda çökmesi neticesinde devrildi. Kamyonun kasasında bulunan Orman İşletme Şefliğine ait ekskavatörle birlikte uçuruma yuvarlandı.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın bildirilmesi üzerine, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ne yazık ki, sürücü Turan Köklü ve yanındaki 35 yaşındaki Hasan Yıldırım kazada yaşamını yitirdi.

Cenazelerin Taşınması

Ekipler tarafından bulundukları yerden alınan Köklü ve Yıldırım'ın cenazeleri, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde iş makinesi taşıyan kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde iş makinesi taşıyan kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde iş makinesi taşıyan kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.