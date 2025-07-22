Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde, Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma sürdürüyordu. Bu süreçte, Arhavi ilçesine bağlı Kale Mahallesi Balıkçı barınakları mevkiinde, G.T. (30) ve M.G. (27) isimli zanlıların üstlerinde ve yaşadıkları barınakta arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramada, toplamda 137 gram skunk, 15 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi. Bu güçlü delil niteliğindeki maddeler, adli süreçte önemli bir rol oynadı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma tarafından işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi ve burada yapılan değerlendirmeler sonrasında tutuklandılar.

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.