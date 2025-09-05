Artvin Şavşat'ta Kamyon Uçuruma Devrildi: 2 Kişi Öldü

Artvin Şavşat'ta kamyon uçuruma devrildi: 2 kişi yaşamını yitirdi
Yavuzköy Yaylası güzergahında kaza
Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen kazada, 08 DF 415 plakalı kamyon, Yavuzköy Yaylası güzergahında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazada araç sürücüsü Ş.K. ile kamyonda bulunan N.T. hayatını kaybetti.
Olay üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu cenazeler bulundukları yerden çıkarılarak Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.