Artvin Valisi'nden Doğu Karadeniz'de İnsansız Deniz Aracı Uyarısı

Artvin Valisi Turan Ergün, Doğu Karadeniz'de görülen insansız deniz araçlarına yaklaşılmaması ve görülürse sahil güvenlik ile 112'ye bildirilmesi uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 12:51
Artvin Valisi'nden Doğu Karadeniz'de İnsansız Deniz Aracı Uyarısı

Artvin Valisi Turan Ergün'den Doğu Karadeniz'de İnsansız Deniz Araçları Uyarısı

Balıkçılara dikkat: yabancı cisimlere yaklaşmayın, ihbar edin

HATİCE DİLER/YUSUF OKUR - Trabzon ve Artvin'de deniz yüzeyinde imha edilen 3 insansız deniz aracının bölgede yeniden görülme ihtimaline karşı balıkçılara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Artvin Valisi Turan Ergün, AA muhabirine, 7 Ekim'de Hopa ilçesi açıklarındaki balıkçıların deniz yüzeyinde insansız deniz aracını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduklarını hatırlattı.

İhbarın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçildiğini belirten Ergün, İstanbul'dan gelen SAS timlerince insansız deniz aracının imha edildiğini söyledi.

Ergün, deniz aracının Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kalma olduğuna dikkati çekerek frekans bağlantısının kesilmesi nedeniyle başıboş kalarak kara sularımıza doğru sürüklendiğini değerlendirdiklerini kaydetti.

Bu tür araçların her zaman bomba yüklü olma ihtimali bulunduğunu vurgulayan Ergün, Hopa açıklarındaki deniz aracının patlatıldığını ve içinde patlayıcı olduğu tespit ettiklerini ifade etti.

Sahil güvenliğimiz, tek tek bütün balıkçılarımıza gerekli tebligatları yaptı. Ergün, tüm vatandaşlara, özellikle balıkçılara denizde yabancı bir cisim görüldüğünde yaklaşmamalarını ve güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi. Biz gerekli güvenlik önlemlerini alarak imhayı sağlayacağız, dedi.

Ergün, insansız deniz araçlarıyla Trabzon'da iki, Artvin'de bir kez karşılaşıldığını belirterek balıkçılardan cisme yaklaşmamalarını, dokunmamalarını ve merak nedeniyle yakınlaşmamalarını istedi. Her zaman içinde patlayıcı olabilecekmiş gibi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Benzer durumların yeniden yaşanabileceğine dikkat çeken Vali Ergün, böyle durumlarda ne yapılacağını bilmenin önemli olduğunu, bu tür cisimlerin görülme ihtimalinin bulunduğunu ve görüldüğünde aynı prosedürün uygulanacağını bildirdi.

Trabzon'un Ortahisar ve Çarşıbaşı ilçesi açıklarında 1 ve 7 Ekim'de imha edilen insansız deniz araçlarına ilişkin kentte faaliyet gösteren balıkçılar, benzer araçlar görmeleri halinde ihbarda bulunmaları yönünde bilgilendirildi.

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Kurucu Dekanı ve Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, insansız deniz araçlarının Karadeniz'de görülmesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel ve bölgesel etkisi olduğunu belirtti.

Demircioğlu, araçların deniz altında ve üstünde insan müdahalesi olmadan çalışabildiğini, kendi kameraları, sensörleri ve GPS konumlandırma düzenekleri bulunduğunu, sorunları algılayıp kısmen çözebildiklerini anlattı.

Demircioğlu, bu araçların ticari, bilimsel ve askeri amaçlarla kullanıldığını, bölgede görülenlerin Ukrayna'nın kamikaze saldırı araçları olduğu yönünde haberlerin bulunduğunu ve milli güvenlik sorunu olmadığını, kontrolden çıkan araçların bölgemize geldiğini düşündüğünü söyledi.

Balıkçılara çağrı: Bu tür cisimleri görmeleri halinde hemen kolluk kuvvetlerini, sahil güvenliği ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerekiyor çünkü bazı deniz araçları silahlı olabilir ve patlamalara yol açabilir.

Trabzon ve Artvin'de deniz yüzeyinde imha edilen 3 insansız deniz aracının bölgede yeniden...

Trabzon ve Artvin'de deniz yüzeyinde imha edilen 3 insansız deniz aracının bölgede yeniden görülmesi ihtimaline karşı balıkçılara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Kurucu Dekanı, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Trabzon ve Artvin'de deniz yüzeyinde imha edilen 3 insansız deniz aracının bölgede yeniden...

İLGİLİ HABERLER

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: 'Türkçe Kolay Dil' ile Öğrenme Güçlüğünde Erişim Kolaylaşacak
2
Osaka 2025 Expo: Japonya'da 55 Yıl Sonra Açılan Fuar 25 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı
3
Tekirdağ'da Denetimli Serbestlik Kurslarıyle 100 Yükümlü Meslek Ediniyor
4
Ağrı'da Hatice Sarıgül'den Dünya Kız Çocukları Günü'nde Köy Kızlarına Restoran Daveti
5
Taşcıer: Sayıştay'ın 2024 SGK Raporu — 50 milyarlık tecil görünmüyor
6
Adana'da Kafeye Av Tüfeğiyle Saldırı Güvenlik Kamerasında
7
İstanbul'da 'Tatil Yıldızı' Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi