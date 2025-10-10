Artvin Valisi'nden Doğu Karadeniz'de İnsansız Deniz Aracı Uyarısı

Artvin Valisi Turan Ergün'den Doğu Karadeniz'de İnsansız Deniz Araçları Uyarısı

HATİCE DİLER/YUSUF OKUR - Trabzon ve Artvin'de deniz yüzeyinde imha edilen 3 insansız deniz aracının bölgede yeniden görülme ihtimaline karşı balıkçılara dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Artvin Valisi Turan Ergün, AA muhabirine, 7 Ekim'de Hopa ilçesi açıklarındaki balıkçıların deniz yüzeyinde insansız deniz aracını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduklarını hatırlattı.

İhbarın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçildiğini belirten Ergün, İstanbul'dan gelen SAS timlerince insansız deniz aracının imha edildiğini söyledi.

Ergün, deniz aracının Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kalma olduğuna dikkati çekerek frekans bağlantısının kesilmesi nedeniyle başıboş kalarak kara sularımıza doğru sürüklendiğini değerlendirdiklerini kaydetti.

Bu tür araçların her zaman bomba yüklü olma ihtimali bulunduğunu vurgulayan Ergün, Hopa açıklarındaki deniz aracının patlatıldığını ve içinde patlayıcı olduğu tespit ettiklerini ifade etti.

Sahil güvenliğimiz, tek tek bütün balıkçılarımıza gerekli tebligatları yaptı. Ergün, tüm vatandaşlara, özellikle balıkçılara denizde yabancı bir cisim görüldüğünde yaklaşmamalarını ve güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi. Biz gerekli güvenlik önlemlerini alarak imhayı sağlayacağız, dedi.

Ergün, insansız deniz araçlarıyla Trabzon'da iki, Artvin'de bir kez karşılaşıldığını belirterek balıkçılardan cisme yaklaşmamalarını, dokunmamalarını ve merak nedeniyle yakınlaşmamalarını istedi. Her zaman içinde patlayıcı olabilecekmiş gibi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Benzer durumların yeniden yaşanabileceğine dikkat çeken Vali Ergün, böyle durumlarda ne yapılacağını bilmenin önemli olduğunu, bu tür cisimlerin görülme ihtimalinin bulunduğunu ve görüldüğünde aynı prosedürün uygulanacağını bildirdi.

Trabzon'un Ortahisar ve Çarşıbaşı ilçesi açıklarında 1 ve 7 Ekim'de imha edilen insansız deniz araçlarına ilişkin kentte faaliyet gösteren balıkçılar, benzer araçlar görmeleri halinde ihbarda bulunmaları yönünde bilgilendirildi.

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Kurucu Dekanı ve Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, insansız deniz araçlarının Karadeniz'de görülmesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel ve bölgesel etkisi olduğunu belirtti.

Demircioğlu, araçların deniz altında ve üstünde insan müdahalesi olmadan çalışabildiğini, kendi kameraları, sensörleri ve GPS konumlandırma düzenekleri bulunduğunu, sorunları algılayıp kısmen çözebildiklerini anlattı.

Demircioğlu, bu araçların ticari, bilimsel ve askeri amaçlarla kullanıldığını, bölgede görülenlerin Ukrayna'nın kamikaze saldırı araçları olduğu yönünde haberlerin bulunduğunu ve milli güvenlik sorunu olmadığını, kontrolden çıkan araçların bölgemize geldiğini düşündüğünü söyledi.

Balıkçılara çağrı: Bu tür cisimleri görmeleri halinde hemen kolluk kuvvetlerini, sahil güvenliği ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerekiyor çünkü bazı deniz araçları silahlı olabilir ve patlamalara yol açabilir.

