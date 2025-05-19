Artvin ve Ordu'da 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı Düzenlendi

Artvin ve Ordu'da 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Artvin ve Ordu'da fener alayı etkinlikleri gerçekleştirildi. Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte, yüzlerce kişi Türk bayrakları ve meşalelerle Atapark Meydanı’nda bir araya geldi.

Katılımcılar, ellerindeki bayrakları sallayarak marşlar eşliğinde Cumhuriyet ve İnönü caddelerini geçerek Milli İrade Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında, 50 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı sporcular ve vatandaşlar tarafından gururla taşındı.

Fener alayına Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara ve birçok kurum müdürü, vatandaşlar ve sporcular katıldı. Yürüyüşün ardından, jandarma, polis, 112 Acil Sağlık, zabıta, itfaiye ve AFAD ekipleri şehir turu attı.

Ordu'da Fener Alayı Etkinliği

Ordu'da da Ceren Özdemir Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle Sırrıpaşa Caddesi'nden İlkadım Anıtı önüne kadar yürüdü. Bu yürüyüş sırasında yine bir Türk bayrağı protokol ve vatandaşlar tarafından taşındı.

Yürüyüşe Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan gibi protokol üyeleri katıldı. Etkinlikler kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da İlkadım Anıtı önünde bir konser verdi.

Artvin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı. Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında yüzlerce kişi, Türk bayrakları ve meşalelerle Atapark Meydanı'nda toplandı. Katılımcılar bir süre sonra ellerindeki bayrakları sallayarak marşlar eşliğinde Cumhuriyet ve İnönü caddelerini geçerek Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Artvin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı. Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında yüzlerce kişi, Türk bayrakları ve meşalelerle Atapark Meydanı'nda toplandı. Katılımcılar bir süre sonra ellerindeki bayrakları sallayarak marşlar eşliğinde Cumhuriyet ve İnönü caddelerini geçerek Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.