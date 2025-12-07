ASELSAN'dan TOLUN-F: Tek Sortide Çift Vuruş, Anti‑Jam ile Tam İsabet

ASELSAN TOLUN-F'i ve Gelişmiş Anti-Jam Kabiliyetlerini Duyurdu

ASELSAN, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda TOLUN mühimmat ailesine dair yeni geliştirmeleri kamuoyuyla paylaştı. Paylaşımda "Tek sortide iki atış" ifadesiyle TOLUN’un operasyonel kabiliyetindeki artış vurgulandı.

Yeni üye: TOLUN-F

Görüntüleri yayımlanan ailenin yeni üyesi TOLUN-F, parçacık etkili harp başlığı sayesinde daha yüksek etki kapasitesi sunuyor. ASELSAN, TOLUN-F ile mühimmat ailesinin etkinliğini ve vuruş gücünü artırmayı hedefliyor.

Anti-Jam GNSS ile yoğun karıştırma ortamlarında isabet

Paylaşımda ayrıca, TOLUN mühimmatı üzerinde kullanılan ASELSAN KARETTA Anti-Jam GNSS Sistemi'nin rolüne dikkat çekildi. Sistem sayesinde yoğun karıştırma ortamlarında dahi tam isabet sağlanabildiği belirtildi.

ASELSAN'ın açıklaması, TOLUN ailesindeki yeni yeteneklerin operasyonel etkinliği ve elektronik karşı tedbirlere karşı dayanıklılığı artırma yönündeki çabalarını gözler önüne seriyor.

