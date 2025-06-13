ASELSAN, Endonezya Ofisini Açtı ve INDO Defence 2025'te 5 Anlaşma İmzaladı

ASELSAN, Endonezya Ofisini Resmen Açtı

ASELSAN, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen INDO Defence 2025 Fuarı'nda önemli bir adım atarak ofisini resmen açtı. Bu yeni ofis, şirketin Güneydoğu Asya'daki doğrudan etkileşim ve hizmet üssü olacak.

Stratejik Anlaşmalar ile Bağlar Güçleniyor

Fuarda ASELSAN, Endonezya savunma ekosistemindeki etkinliğini artıracak 5 stratejik anlaşma imzaladı. İki ülkenin üst düzey yetkilileri öncülüğünde imzalanan bu anlaşmalar, Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma işbirliğinin önemini vurguladı.

ASELSAN, PT PINDAD ile silah sistemleri ve güdüm teknolojileri konularında işbirliği yapacak. Ayrıca, PT LEN Industri ile radar, gözetleme ve siber güvenlik alanlarında teknoloji transferi ve ortak üretim gerçekleştirecek. CSC Group ile ortak fırsatları değerlendirmek üzere anlaşma sağlanırken, Excalibur Army ile yapılan sözleşme çerçevesinde ASELSAN sistemleri, Excalibur Army'nin Endonezya PATRIOT 4x4 araçlarında kullanılacak. PT PAL ile yapılan anlaşma ise modernizasyon ve yeni platform geliştirme konularını kapsıyor.

ASELSAN Endonezya Ofisi'nin Açılışı

ASELSAN Endonezya Ofisi'nin açılış töreninde; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve diğer Türk ve Endonezyalı yetkililer yer aldı. Haluk Görgün, ofisin, teknoloji, bilgi ve dostluk köprüleri kuracağına ve iki ülke için yeni başarılar getireceğine inandığını belirtti.

Öte yandan, Ahmet Akyol, bu yeni ofisin bölgedeki stratejik büyümeyi destekleyeceğini vurgulayarak, ASELSAN Endonezya'nın yerel ortaklarla doğrudan bağlantı sağlayarak hizmet vereceğini ifade etti.

ASELSAN'ın Güneydoğu Asya'daki büyüme hedeflerini destekleyecek olan ASELSAN Endonezya Ofisi resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (ortada), Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay (sol 3), Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni (sol 2), ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol (sağ 3), ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci (sağ 2), HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar (solda) ile Türk ve Endonezyalı yetkililer katıldı.