ASELSAN’ın Oğulbey Teknoloji Üssü: Cumhuriyet Tarihinin En Büyük 1,5 Milyar Dolarlık Savunma Yatırımı

ASELSAN, Ankara Oğulbey Teknoloji Üssü'nde 6 bin 500 dönüm alana 1,5 milyar dolarlık yatırım yaparak Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayisi projesinin temelini attı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:20
ASELSAN Oğulbey Teknoloji Üssü ile Geleceğe Yatırım Yapıyor

ZEYNEP DUYAR - ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Ankara'da dün temeli atılan Oğulbey Teknoloji Üssü projesinin detaylarını paylaştı.

Projenin Ölçeği ve Önemi

Akyol, Oğulbey Teknoloji Üssü ile ASELSAN'ın gelecek 50 yılını inşa edeceklerini vurgulayarak, projenin 6 bin 500 dönüm900 futbol sahasından büyük bir arazi üzerinde yürütüldüğünü belirtti. Projenin 1,5 milyar dolar tutarındaki yatırım ile Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayisi yatırımı olduğunu kaydetti.

Tesisler ve Üretim Kapasitesi

Akyol ayrıca, projede devreye alınan 14 üretim tesisi ile envantere teslim edilen 47 Çelik Kubbe unsuruna dikkat çekti. Bu yatırımların ASELSAN'ın üretim kapasitesini ve teknolojik altyapısını güçlendireceğini ifade etti.

Projenin detayları ve saha görüntüleri Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi ve kamuoyuna yansıtıldı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, temeli atılan Ankara'daki Oğulbey Teknoloji Üssü'nü, devreye alınan 14 üretim tesisini ve envantere teslim edilen 47 Çelik Kubbe unsurunu Anadolu Ajansı (AA) ekibiyle gezerek bilgi verdi.

