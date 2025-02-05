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ASELSAN Umman Ofisini Açtı: Orta Doğu'daki Varlığını Güçlendiriyor

ASELSAN, Umman'da yeni ofisini açarak Orta Doğu ve Körfez'deki varlığını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:22
ASELSAN Umman Ofisini Açtı: Orta Doğu'daki Varlığını Güçlendiriyor

ASELSAN Umman Ofisi Açıldı

ASELSAN, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki varlığını güçlendirmek için Umman'da yeni bir ofis açtı. Açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol gibi önemli isimler katıldı.

Açılış Töreninin Detayları

Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleşen açılışta, ASELSAN'ın bölgede Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülkelere ait ofisleri ve iştirakleriyle birlikte varlığı güçlendirileceği belirtildi. Bu yeni ofisin, ASELSAN’ın küresel gelişmesine ve ihracat odaklı büyümesine katkı sağlaması bekleniyor.

Körfez ile Bağları Derinleştirme Vizyonu

Haluk Görgün, ofisin açılmasıyla ilgili olarak, "Körfez bölgesiyle bağlarımızı derinleştirme kararlılığımızı yansıtan önemli bir adım" değerlendirmesinde bulundu. Türk savunma sanayisinin son yıllardaki gelişimini vurgulayan Görgün, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Açılışın Stratejik Önemi

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise yeni ofisin stratejik önemine dikkat çekerek, Körfez bölgesindeki savunma çözümlerinin geliştirilmesine olan bağlılıklarının altını çizdi. Akyol, ofisin pazarlama ve ticaret konularına odaklanacağını belirtti.

ASELSAN’ın Umman'daki varlığı, hem teknoloji transferi hem de bilgi paylaşımı açısından yeni fırsatlar sunarak bölgenin güvenliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki varlığını güçlendiren ASELSAN'ın Umman ofisi açıldı. ASELSAN'dan...

Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki varlığını güçlendiren ASELSAN'ın Umman ofisi açıldı. ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN Umman ofisinin açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (sağ 4), Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu (sağ 3), ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol (sol 3), TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu (sağda), HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar (sağ 2) ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin (sol 2) katılımıyla gerçekleştirildi.

Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki varlığını güçlendiren ASELSAN'ın Umman ofisi açıldı. ASELSAN'dan...

Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki varlığını güçlendiren ASELSAN'ın Umman ofisi açıldı. ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN Umman ofisinin açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (sağ 4), Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu (sağ 3), ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol (sol 3), TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu (sağda), HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar (sağ 2) ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin (sol 2) katılımıyla gerçekleştirildi.

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