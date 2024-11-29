Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 4 İşçi Temsilcisi Olacak

Yıl Sonunda Asgari Ücret Pazarlığı Başlıyor

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek olan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, TÜRK-İŞ tarafından 4 işçi temsilcisi ile oluşturulacak. Aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubundan oluşan temsilciler, asgari ücretlilerin sesi olarak pazarlık masasında yer alacak.

Komisyonun Oluşumu ve Temsilciler

Aralık ayında başlayacak çalışmalarla birlikte, doğrudan 7 milyon çalışanı etkileyen bu önemli rakam için işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci bulunacak. TÜRK-İŞ, işçi kesimini temsilen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığındaki 5 kişilik heyetle komisyonda yer alacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da komisyonun işçi temsilcileri arasında Aşçı Selma Sayın, Kuaför Nihan Koçak, Taşeron işçi Durmuş Öztürk ve Basın mensubu Sezer Özseven bulunuyor.

TÜRK-İŞ Başkanı'ndan Açıklamalar

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücretin 1 Ocak 2025’te yürürlüğe gireceğini ve asgari ücretli çalışanların bu zammı şubat ayında alacağını belirtti. Çeşitli kesimlerin bu konu üzerine konuşmaya birçok aydan beri başlamış olması dikkat çekerken, Atalay, “Asgari ücret, sadece bir ücret değil, yaklaşık 20 farklı kalemi ilgilendiriyor,” şeklinde ifade etti.

Çalışanların Talepleri ve Ücretin Önemi

Asgari ücretin en büyük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) olarak kabul edildiğine dikkat çeken Atalay, bu rakamın işçilerin insanca yaşaması için uygun seviyede olması gerektiğini vurguladı. Bazı çevrelerde dolaşan rakamların toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu dile getirdi.

Temsilcilerden Yaşam Koşullarıyla İlgili İşaretler

Komisyon üyesi Durmuş Öztürk, asgari ücretlilerin sesi olarak iyi bir rakam talep ettiklerini belirtirken, kuaför Nihan Koçak ise zorlu yaşam mücadelesini dile getirdi. Ayrıca, basın mensubu Sezer Özseven ve aşçı Selma Sayın da geçim koşullarının iyileştirilmesi için uygun asgari ücret rakamı istediklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.