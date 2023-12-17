Asgari ücrete seçim zammı: 2024 asgari ücreti canlı yayında açıkladı! Erdoğan’da üzerine ekleyecek’ müjdesini duyurdu

Asgari ücret, 2024 yılında ne kadar olacak? Bu sorunun cevabını arayan milyonlarca vatandaş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarını yakından takip ediyor. Komisyon, ilk toplantısını 11 Aralık’ta yaptı ve ikinci toplantısını yarın yapacak. Komisyonda, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri yer alıyor.

YEREL SEÇİMLER ETKİLİ OLACAK

Asgari ücretin belirlenmesinde, enflasyon, geçim endeksleri ve genel ücret seviyesi gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. Ancak bu yıl, yerel seçimlerin de asgari ücret zammına etki edeceği belirtiliyor. Ekonomist Oğul Aktuna, Sözcü TV’de yaptığı açıklamada, “Eğer önümüzde bir yerel seçim olmasaydı, siyasi kaygılar olmasaydı biz asgari ücrette gerçekten insanları sükûtu hayale uğratacak bir zam oranıyla karşılaşacaktık. Yerel seçimlerin olmasını hesaba kattığınız zaman ve iktidar partisi de her zaman seçme endeksli yaşadığı için, yani işleri o, seçimden seçime yapıyorlar, tahminlerin biraz üstünde olabilir diye düşünüyorum.” dedi.





YÜZDE 50’YE VARAN ZAM SENARYOSU

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, ilk toplantı öncesinde, asgari ücret pazarlığını dört kişilik bir ailenin açlık sınırı olan 14 bin 25 bin liradan açacaklarını söylemişti. Piyasada ise, asgari ücrette yüzde 35-40 arasında bir zam beklentisi olduğu konuşuluyor. Ancak Aktuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da zam oranına ilave yapabileceğini belirterek, “Konuşulan 35-40 bandı çıkmaz, onun da üstü çıkar diye düşünüyorum. Piyasa 38 bekliyor, belki de 45 açıklayacaklar. Bir 5 puan da öyle gelince 50 olacak” diyerek yüzde 50’ye varan bir zam senaryosunu işaret etti.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM ORANLARI VE MALİYETLERİ

Temmuz ayında yapılan ara zamda yüzde 34 artış yapılan net asgari ücret 11 bin 402 lira, brüt asgari ücret 13 bin 414 lira olmuştu. Asgari ücrete yapılacak zam oranlarına göre, yeni asgari ücret ve işverene maliyeti şöyle olacak:

Yüzde 35 zam: Net asgari ücret 15 bin 393 lira, brüt asgari ücret 18 bin 109 lira, işverene maliyet 21 bin 328 lira.

Yüzde 40 zam: Net asgari ücret 15 bin 963 lira, brüt asgari ücret 18 bin 780 lira, işverene maliyet 22 bin 117 lira.

Yüzde 45 zam: Net asgari ücret 16 bin 533 lira, brüt asgari ücret 19 bin 451 lira, işverene maliyet 22 bin 854 lira.

Yüzde 50 zam: Net asgari ücret 17 bin 103 lira, brüt asgari ücret 20 bin 121 lira, işverene maliyet 23 bin 643 lira.





Asgari ücret 2024 ne kadar olacak: Asgari ücret zammı yüzde 35-50 arasında değişebilir.



Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak: Asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısından sonra açıklanacak.

Asgari ücret zammı yerel seçimleri nasıl etkiler: Asgari ücret zammı, yerel seçimler öncesinde hükümetin oy kaybını önlemek için yüksek tutulabilir.