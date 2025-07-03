Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Temmuz Zamları ve Asgari Ücret Gündemi

Temmuz ayı, memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın kesinleşmesiyle birlikte, Türkiye'deki milyonlarca asgari ücretli çalışan için büyük bir merak konusu haline geldi. Hükümetin, 2025 Temmuz ayı için memur maaşlarına %15,57, emekli aylıklarına ise %16,67 oranında artış yapmasının ardından, özel sektör çalışanları büyük bir belirsizlik içinde: "Bize zam yapılacak mı?"

Yılın ikinci yarısında artan hayat pahalılığı karşısında alım gücünü korumak isteyen asgari ücretliler, Temmuz ara zammını bir beklentiden öte bir zorunluluk olarak görüyor. Hükümetin ve işverenlerin gündeminde asgari ücrete bir ara zam var mı? İşte, tüm beklentiler ve son gelişmeler...

Asgari Ücretteki Değişim ve Beklentiler

2025 yılının başında %30'luk bir artışla 17.000 TL'den 22.104 TL'ye yükseltilen asgari ücret, yılın ilk aylarında bir miktar rahatlama sağlasa da, hayat pahalılığının etkisiyle hızla erimeye başladı. Bu durum, memur ve emekli maaşlarının güncellenmesiyle birlikte asgari ücretli çalışanlar arasında bir beklenti dalgası yarattı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümet, işçi sendikaları ve işveren temsilcileri üzerindeki baskıyı artıracak yeni gelişmelere sahne olabilir.

Bakan Işıkhan’ın Açıklamaları

Bakan Işıkhan, enflasyonda beklenen düşüşün gerçekleşmemesi veya piyasalarda beklenmedik dalgalanmaların ortaya çıkması durumunda ara zammın tekrar masaya yatırılabileceğini belirtti. Öte yandan, Temmuz ayının ilk yarısında %5,03 olarak kaydedilen aylık enflasyon, sonrasında %2,27, %3,46, %3 ve %1,53 (Mayıs) oranlarıyla devam etti. Haziran ayı için beklenen %1,77'lik oran da göz önüne alındığında, yılın ilk altı aylık enflasyonunun asgari ücretin alım gücünü ciddi şekilde erittiği belirtiliyor.

Olası Senaryolar

Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen veriler, resmi olarak başlatılmış bir ara zam çalışmasının bulunmadığını gösteriyor. Ancak, kamuoyunda üç farklı senaryo oldukça sık dile getiriliyor:

%20 Zam Senaryosu: Asgari ücrete %20 oranında bir artış yapılması durumunda, yeni maaş 4.420 TL artarak 26.524 TL'ye yükselecek.

Asgari ücrete %20 oranında bir artış yapılması durumunda, yeni maaş 4.420 TL artarak 26.524 TL'ye yükselecek. %25 Zam Senaryosu: Daha yoğun duyulan %25'lik artışla birlikte net asgari ücret, 5.526 TL artarak 27.630 TL seviyesine ulaşacak.

Daha yoğun duyulan %25'lik artışla birlikte net asgari ücret, 5.526 TL artarak 27.630 TL seviyesine ulaşacak. %30 Zam Senaryosu: %30'luk bir artış senaryosunda ise maaş, 6.631 TL'lik bir artışla 28.735 TL’ye yükselebilir.

Özetle, asgari ücretli çalışanlar, Temmuz ayındaki zammı beklerken, hükümetin yeni kararlarını merakla bekliyor. Farklı senaryolar çalışanların alım gücünü koruma umudunu artırıyor.