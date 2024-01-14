Asgari ücretle çalışan milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücrete zammı geliyor? Düzenleme yarın Meclis'te

Asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesini içeren düzenleme, 15 Ocak Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması hedefleniyor.

Asgari ücretle çalışan milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücrete zammı geliyor? Düzenleme yarın Meclis'te
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AK Parti milletvekilleri, asgari ücret desteğinin artırılması ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenlemeler içeren yasal düzenleme çalışmalarını tamamladı. Yasal değişiklikleri öngören kanun teklifi, Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak. Teklife göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. 

asgari ücret

Ayrıca kısa çalışma ödeneğiyle ilgili de düzenleme yapılacak. Teklif, önümüzdeki günlerde Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek ve ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. Ayrıca SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenleme, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırıldıktan sonra komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

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