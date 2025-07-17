Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor

Asgari ücrete zam talepleri, mevcut enflasyon koşullarında giderek artıyor. 2022 ve 2023 yıllarında ara zam uygulamaları gerçekleştirilmişken, 2024 ve 2025 yıllarında bu uygulama devreye alınmadı. Ancak yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle çalışanlar arasında zam beklentisi yeniden gündem oldu.

İsa Karakaş’tan Müjdeli Açıklama

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücret için yapılacak zamın zorunluluk haline geldiğini belirterek, sonbahar aylarını işaret etti. Bu açıklama, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusunu yeniden gündemdeki en sıcak konular arasına taşıdı.

Eylülde Düzenleme Kaçınılmaz

Karakaş, asgari ücretin alım gücünün ciddi şekilde eridiğini vurgulayarak, hükümetin bu duruma kayıtsız kalamayacağını ifade etti. "Zam artık bir tercih değil, bir zorunluluktur," diyerek çalışanların umutlarını yeşertti.

22 Bin TL ile Geçinmek İmkansız

Karakaş, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde asgari ücretle geçinmenin ne denli zor olduğuna dikkat çekti. Mevcut 17.002 TL'lik asgari ücretin, bir ailenin en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını ifade eden uzman, "İnanılmaz bir kamuoyu baskısı var. Bugün İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde 22.000 TL ile bile geçinmek mümkün değil," dedi. Barınma ve gıda masraflarının maaşın tamamını yuttuğunu da sözlerine ekledi.