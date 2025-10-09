Asi Nehri'ni Su Sümbülleri Yeniden Sardı — Hatay Samandağ'ta Endişe

Asi Nehri'ni Su Sümbülleri Yeniden Sardı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde görülen istilacı bitki ekosisteme tehdit oluşturuyor

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde yeniden su sümbülleri görülmeye başlandı.

Samandağ ilçesi Yeşilyazı Mahallesi'nden geçen nehrin bazı kısımlarında, yer yer yoğunlaşmış su sümbülleri gözlendi.

Asi Nehri'nde son yıllarda dönemsel olarak ortaya çıkan istilacı bir bitki türü olan su sümbülleri, nehirdeki canlılara da zarar veriyor.

Bölgeden gelen görüntüler ve gözlemler, su sümbüllerinin yeniden ortaya çıktığını ve nehir ekosistemine etkisinin izlenmesi gerektiğini gösteriyor.

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde yeniden su sümbülleri görülmeye başlandı.