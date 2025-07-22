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Asım Gültekin, Vefatının 5. Yılında Anıldı

Yazar ve eğitmen Asım Gültekin, anma programı ile vefatının 5. yılında hatırlandı. Katılımcılar onun eserlerini ve etkisini paylaştı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 23:39
Asım Gültekin, Vefatının 5. Yılında Anıldı

Asım Gültekin, Vefatının 5. Yılında Anıldı

Yazar ve eğitmen Asım Gültekin, vefatının 5. yılında Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) ve İz Yayıncılık tarafından düzenlenen "Asım Gültekin'i Anma Programı" ile anıldı. Etkinlik, Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi Divan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Usta Kalem Unutulmadı

Programda konuşan DERGİBİR Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ayar, Asım Gültekin'in yaşamı boyunca bıraktığı güzellikleri hatırlamak için bir araya geldiklerini ifade etti. Gültekin'in yayıncılar ve dergi camiasının önemli bir figürü olduğunu vurgulayan Ayar, şunları belirtti:

"O, her yere koşturan, aşık olanların derdini dinleyen biriydi. Cihan Aktaş, Kovid-19 salgını sırasında alışverişini Asım Ağabey'in yaptığını anlatmıştı. O, ihtiyacınız olduğunda akla gelen ilk isimdi."

Gültekin’in Derin Etkisi

Ayar, Gültekin'in vefat haberini aldığında hissettiği derin üzüntüyü dile getirerek, "Onun ölüm haberi benim için bir şaka gibi gelmişti. Gültekin, eksikliğini her zaman hissettiğimiz bir isim olmaya devam ediyor" dedi. Rasim Özdenören'in onun için "sağ kolumu kaybetmiş gibiyim" sözü, Gültekin'in yerini tarif eden en etkili ifadelerdendi.

Hayırsever ve İyiliksever Bir İsim

Yayıncı Kamuran Güneri, Asım Gültekin ile geçirdiği kıymetli anılara değinerek, "O, hayra dokunulan her platformda yer almış biriydi. Gençlerin ve çocukların eğitimine büyük katkılarda bulundu" şeklinde konuştu. Güneri, Gültekin'in etkinliklerde binlerce çocuğa dokunarak onların hayatlarına yön verdiğini ön plana çıkardı.

Gönüllü Çalışmalar ve Yayıncılık Hayatı

İz Yayıncılık sahibi Eren Kahraman, Gültekin'le genç yaşlarda tanıştığını belirterek, onun çocuklar ve gençler için kitapların hayatlarında önemli yer edinmesini sağlamak için büyük çaba harcadığını ifade etti. Kahraman, "Asım Gültekin, birçok yayınevinin gönüllü çalışanıydı; piyasanın itici gücüydü" dedi.

Gültekin'in en büyük hayalinin, Rasim Özdenören'in öncülüğünde bir dergi çıkarmak olduğunu, fakat bu hayalin gerçeğe dönüşmediğini vurguladı.

Yazmanın Değeri ve Aşkıyla

Yazar Osman Toprak, Gültekin'in önemli projeleri arasında yer alan "www.dünyabizim.com" internet sitesini anarak, onun yazmanın değerini bilen bir insan olduğunu söyledi. Gültekin, yazarların telif haklarına büyük önem veren birisi olarak da tanındı.

Program, katılımcıların Asım Gültekin ile ilgili anılarını ve görüşlerini paylaşmalarıyla son buldu.

Yazar, dergici ve eğitimci Asım Gültekin'in vefatının 5. yılında Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR)...

Yazar, dergici ve eğitimci Asım Gültekin'in vefatının 5. yılında Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) ve İz Yayıncılık tarafından düzenlenen "Asım Gültekin'i Anma Programı", Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi Divan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yazar, dergici ve eğitimci Asım Gültekin'in vefatının 5. yılında Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR)...

Yazar, dergici ve eğitimci Asım Gültekin'in vefatının 5. yılında Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) ve İz Yayıncılık tarafından düzenlenen "Asım Gültekin'i Anma Programı", Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi Divan Salonu'nda gerçekleştirildi.

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