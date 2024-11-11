Aşırı Hava Olayları, Küresel Ekonomiye 2 Trilyon Dolardan Fazla Zarar Verdi

Aşırı Hava Olaylarının Ekonomik Etkileri

İklim değişikliğinin etkileri, son yıllarda dünya genelindeki aşırı hava olayları ile birlikte daha fazla hissediliyor. Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayınlanan rapora göre, 2014-2023 yılları arasında meydana gelen aşırı hava olayları, küresel ekonomiye 2 trilyon dolardan fazla zarar vermiştir.

Veriler ve Etkiler

Bu dönemde şiddetli yağış, sel ve toprak kayması gibi durumlar da dahil olmak üzere 4 binden fazla aşırı hava olayı incelenmiştir. Özellikle son iki yıl, küresel ekonomi için 451 milyar dolarlık bir zarar oluşturmuştur. Ekonomik kayıplarda en büyük etkiyi ABD yaklaşık 935 milyar dolar ile yaşarken, Çin 268 milyar dolar ve Hindistan 112 milyar dolar ile onu takip etmiştir.

Etki Gören Ülkeler

Japonya, Almanya, Avustralya, Fransa ve Brezilya gibi ülkeler de bu süreçte en fazla ekonomik kayba uğrayan ülkeler arasında yer alarak ilk 10'da bulunmuştur. Raporun dikkat çeken bir diğer verisi ise, 2014-2023 yılları arasında yaklaşık 1,6 milyar kişinin bu aşırı hava olaylarından etkilendiğidir.

Genel Sekreterin Açıklamaları

ICC Genel Sekreteri John Denton, “Son 10 yılın verileri, iklim değişikliğinin geleceğin sorunu olmadığını gözler önüne seriyor.” diyerek, aşırı hava olaylarının ekonomik etkilerinin günümüzde de büyük ölçüde hissedildiğini vurgulamıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.