Aşırı Sağcı Jean-Marie Le Pen 96 Yaşında Hayatını Kaybetti

Fransa'nın aşırı sağ siyasetinde önemli bir figür olan Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında hayata veda etti. Eski adıyla Ulusal Cephe (FN), şimdiki adıyla Ulusal Birlik (RN) partisinin kurucusu Le Pen'in ölümü, ailesi tarafından ulusal basına duyuruldu.

Fransız televizyon kanalı BFMTV, Le Pen'in bir süredir sağlık problemleri yaşadığını bildirdi. Ulusal Meclis'in en büyük partisi olan aşırı sağcı RN'nin Genel Sekreteri Jordan Bardella, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Hindiçin'den Cezayir'e Fransız üniforması giymiş" olan Le Pen'i her zaman Fransa'ya hizmet eden biri olarak tanımladı ve ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Le Pen'in vefatı, kızı ve RN'nin Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen'in, anakaradan uzakta olan Hint Okyanusu’ndaki Fransız kolonisi Mayotte'da bulunduğu sırada gerçekleşti.