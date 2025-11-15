Aşkaleli Öğrenciler Erzurum’da: Tarih ve Kültürle Dolu Gün

Aşkaleli öğrenciler, Aşkale Kaymakamlığı ve TÜGVA Aşkale İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen kapsamlı bir Erzurum gezisiyle bugün tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıktı.

Program ve Katılımcılar

Etkinlik sabah düzenlenen kahvaltı programıyla başladı; öğrenciler keyifli bir ortamda bir araya gelerek güne enerjik başladı. Programa Aşkale Kaymakamı Sayın Emre Oğuztürk ve TÜGVA Erzurum İl Başkanı Muhammed Faruk Kömeç de katılarak öğrencilerle buluştu. Oğuztürk ve Kömeç, gençlerle yakından ilgilenip sohbet ederek görüşlerini dinledi.

Gezilen Noktalar ve Bilgilendirmeler

Gün boyunca öğrenciler, Erzurum’un önemli tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti. Gezilen yerlere ilişkin uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirmeler, katılımcılara hem öğretici hem de keyifli anlar yaşattı ve şehrin kültürel mirası hakkında derinlemesine bilgiler sunuldu.

Etkinliğin Amacı ve Katkısı

İlçe Kaymakamlığı ve TÜGVA Aşkale İlçe Temsilciliği öncülüğünde gerçekleşen program, sosyal ve eğitici yönleriyle öğrencilerden tam not aldı. Gezi, gençlerin ufkunu genişletirken aynı zamanda ilçe adına anlamlı bir kültür faaliyetine dönüştü.

