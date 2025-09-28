Aslıhan Öztürk'ün 'Gayret-i Aşk' Sergisi Küresel Sumud Filosu'na Mavi Kurdeleyle Destek

Düzce'de açılan sergi Gazze'ye ve yardım çabalarına ithaf edildi

Ressam Aslıhan Öztürk, son sergisi Gayret-i Aşk'ı İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne ve bölgeye insani yardım götürenlere ithaf etti. Sergi, Düzce Belediyesi destekleriyle Prof. Dr. Erol Güngör Merkezi'nde açıldı.

Sergide yer alan yaklaşık 70 eserin her bir şövalesinin üst kısmına mavi kurdele bağlayan sanatçı, böylece Akdeniz'de seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı gönderdi.

Ortaokul yıllarında resim yeteneği öğretmeni tarafından keşfedilen Öztürk, bugüne kadar suluboya, yağlı boya, akrilik, karakalem, kömür, pastel ve doku gibi farklı tekniklerle yüzlerce eser üretti.

Öztürk, sergi açılışında gazetecilere yeni sergisinin bugüne kadar gerçekleştirdiği solo çalışmalardan ve katıldığı fuarlardan daha önemli olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Dünyada yaşanan acıyı sadece politikacıların konuşmaması gerektiğine inanıyorum. Sanatçılar da halk da konuşmalı. Tüm insanlar şu an Filistin'de yaşanan acıları konuşmalı.

Sanatçı, çalışmasıyla mazlumların yanında olduğunu hissettirmek istediğini vurguladı. Ayrıca denizden Gazze'ye ulaşmaya çalışan gazeteci, aktivist ve gönüllülere selam gönderdiğini ve duygularını onlara taşımalarını dilediğini belirtti. Bu nedenle sergiyi ve kurdeleleri Gazze'ye ithaf ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Erol Güngör Merkezi'ndeki sergi, sanat çevreleri ve kent halkından ilgi gördü ve mavi kurdele uygulamasıyla uluslararası yardım çabalarına dikkat çekti.

