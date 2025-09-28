Aslıhan Öztürk'ün 'Gayret-i Aşk' Sergisi Küresel Sumud Filosu'na Mavi Kurdeleyle Destek

Ressam Aslıhan Öztürk, 'Gayret-i Aşk' sergisini Gazze'ye ve Küresel Sumud Filosu'na mavi kurdeleyle ithaf etti; Düzce'de yaklaşık 70 eser sergilendi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 16:25
Aslıhan Öztürk'ün 'Gayret-i Aşk' Sergisi Küresel Sumud Filosu'na Mavi Kurdeleyle Destek

Aslıhan Öztürk'ün 'Gayret-i Aşk' Sergisi Küresel Sumud Filosu'na Mavi Kurdeleyle Destek

Düzce'de açılan sergi Gazze'ye ve yardım çabalarına ithaf edildi

Ressam Aslıhan Öztürk, son sergisi Gayret-i Aşk'ı İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne ve bölgeye insani yardım götürenlere ithaf etti. Sergi, Düzce Belediyesi destekleriyle Prof. Dr. Erol Güngör Merkezi'nde açıldı.

Sergide yer alan yaklaşık 70 eserin her bir şövalesinin üst kısmına mavi kurdele bağlayan sanatçı, böylece Akdeniz'de seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı gönderdi.

Ortaokul yıllarında resim yeteneği öğretmeni tarafından keşfedilen Öztürk, bugüne kadar suluboya, yağlı boya, akrilik, karakalem, kömür, pastel ve doku gibi farklı tekniklerle yüzlerce eser üretti.

Öztürk, sergi açılışında gazetecilere yeni sergisinin bugüne kadar gerçekleştirdiği solo çalışmalardan ve katıldığı fuarlardan daha önemli olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Dünyada yaşanan acıyı sadece politikacıların konuşmaması gerektiğine inanıyorum. Sanatçılar da halk da konuşmalı. Tüm insanlar şu an Filistin'de yaşanan acıları konuşmalı.

Sanatçı, çalışmasıyla mazlumların yanında olduğunu hissettirmek istediğini vurguladı. Ayrıca denizden Gazze'ye ulaşmaya çalışan gazeteci, aktivist ve gönüllülere selam gönderdiğini ve duygularını onlara taşımalarını dilediğini belirtti. Bu nedenle sergiyi ve kurdeleleri Gazze'ye ithaf ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Erol Güngör Merkezi'ndeki sergi, sanat çevreleri ve kent halkından ilgi gördü ve mavi kurdele uygulamasıyla uluslararası yardım çabalarına dikkat çekti.

Ressam Aslıhan Öztürk (fotoğrafta), İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne...

Ressam Aslıhan Öztürk (fotoğrafta), İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na, eserlerine mavi kurdele bağlayarak destek verdi. "Gayret-i Aşk" adını verdiği son sergisini İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye ve bölgeye yardım götürenlere ithaf eden Öztürk, yaklaşık 70 eserden oluşan yeni sergisini, Düzce Belediyesinin destekleriyle Prof. Dr. Erol Güngör Merkezi'nde açtı.

Ressam Aslıhan Öztürk (fotoğrafta), İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yavuz Bülent Bakiler Vefat Etti: Türk Edebiyatının Milli Sesi
2
Edirne İpsala'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Erzurum OSB'de Boya Üretim Tesisinde Yangın — Ekipler Müdahale Ediyor
4
Durov: Fransa'nın Moldova'daki Telegram kanal kapatma talebini reddettik
5
Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü
6
Kassam Tugayları: Gazze'de 2 İsrailli Esirle İrtibat Kesildi
7
Nablus Yakınında Araçla Ezme İddiası: İsrail Ordusu 1 Filistinliyi Öldürdü

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı