Asrın İnşa Seferberliği: 6 Şubat Depremlerinin İzleri Siliniyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Asrın İnşa Seferberliği' Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmaları anlattı ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin izlerinin 'Asrın İnşa Seferberliği' ile silindiğini duyurdu.

Paylaşımın Detayları

İletişim Başkanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından 11 ilde başlatılan inşa seferberliğine ilişkin bilgiler ve bir video yayınlandığı belirtildi. Paylaşımda, 'Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'asrın felaketi' olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin izlerini siliyor, 'asrın inşa seferberliği' ile deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere afetin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan ve şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılmasına destek veren herkese teşekkür ediyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Üretim ve Teslimat Rakamları

Videoda paylaşılan verilerde, 11 ilde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçi, saatte 23, günde 550 konut üretimi bilgileri yer aldı. Ayrıca 250 bin konut teslim edildi ve yıl sonu hedefi, 453 bin teslimat olarak açıklandı.

İl Bazlı Teslimatlar ve Hedefler

Asrın inşa seferberliğiyle deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımının sürdürülmesi ve il il teslim edilen konut, iş yeri ve köy evlerine ilişkin infografik paylaşıldı. Buna göre teslim edilenler:

Kahramanmaraş: 26 bin 311 konut, 11 bin 856 köy evi, 774 iş yeri teslim edildi.

Malatya: 27 bin 541 konut, 6 bin 828 köy evi, 1117 iş yeri teslim edildi.

Elazığ: 9 bin 381 konut, 882 köy evi teslim edildi.

Adıyaman: 28 bin 970 konut, 5 bin 990 köy evi, 1723 iş yeri teslim edildi.

Diyarbakır: 10 bin 56 konut, 500 köy evi teslim edildi.

Gaziantep: 19 bin 447 konut, 3 bin 651 köy evi, 52 iş yeri teslim edildi.

Şanlıurfa: 7 bin 467 konut, 1299 köy evi, 10 iş yeri teslim edildi.

Adana: 7 bin 190 konut, 117 köy evi teslim edildi.

Osmaniye: 7 bin 420 konut, 1247 köy evi, 6 iş yeri teslim edildi.

Hatay: 60 bin 507 konut, 6 bin 747 köy evi, 1152 iş yeri teslim edildi.

Kilis: 1713 konut, 544 köy evi, 4 iş yeri teslim edildi.

Paylaşımda ayrıca il bazında yıl sonu hedefleri de aktarıldı.

