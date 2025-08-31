ASSAN Group Sahibi ve Genel Müdürü Çağlayan'a Sevk Edildi: FETÖ ve Askeri Casusluk İddiası

ASSAN Group sahibi ve genel müdür adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma işlemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi. Öner ile Okumuş'un ifade işlemlerine Terör Suçlar Soruşturma Bürosu'nda başlanacak.

Operasyonun ayrıntıları

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, son dönemde kamuoyunda 'askeri casusluk' olarak bilinen soruşturmalar kapsamında yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi dikkate alınarak, Öner ile Okumuş'un 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'askeri casusluk' suçlarından gözaltına alındıkları kaydedildi. Ayrıca, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği aktarıldı.