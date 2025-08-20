Astoria Grande Amasra'ya 1117 Yolcu ve 444 Mürettebatla Geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande kruvaziyeri, Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesinin limanına demirledi.

Gemi ve yolcu bilgiler

1117 yolcu ve 444 kişilik mürettebatla gelen, 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 11 katlı Palau bandıralı gemi, ilçeye 80. seferini gerçekleştirdi.

Liman işlemleri ve ziyaret rotası

İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Rusça broşürler dağıtıldı. Ziyaretçiler; Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik noktaları gezmek üzere limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine yöneldi.

Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Samsun'a doğru hareket edeceği öğrenildi.

