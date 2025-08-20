DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,7 0,01%
ALTIN
4.375,65 -0,08%
BITCOIN
4.651.042,76 -0,17%

Astoria Grande Amasra'ya 1117 Yolcu ve 444 Mürettebatla Geldi

Soçi'den kalkan Astoria Grande, 1117 yolcu ve 444 mürettebatla Amasra Limanı'na demirledi; turistler kentteki tarihi ve turistik noktaları gezdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:10
Astoria Grande Amasra'ya 1117 Yolcu ve 444 Mürettebatla Geldi

Astoria Grande Amasra'ya 1117 Yolcu ve 444 Mürettebatla Geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande kruvaziyeri, Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesinin limanına demirledi.

Gemi ve yolcu bilgiler

1117 yolcu ve 444 kişilik mürettebatla gelen, 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 11 katlı Palau bandıralı gemi, ilçeye 80. seferini gerçekleştirdi.

Liman işlemleri ve ziyaret rotası

İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Rusça broşürler dağıtıldı. Ziyaretçiler; Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik noktaları gezmek üzere limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine yöneldi.

Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Samsun'a doğru hareket edeceği öğrenildi.

Rusya'nın Soçi kentinden Amasra'ya 1117 yolcu ve 444 kişilik mürettebatıyla gelen "Astoria Grande"...

Rusya'nın Soçi kentinden Amasra'ya 1117 yolcu ve 444 kişilik mürettebatıyla gelen "Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra Limanı'na demirledi. Yolcular, ilçeyi gezmek için gemiden ayrıldı.

Rusya'nın Soçi kentinden Amasra'ya 1117 yolcu ve 444 kişilik mürettebatıyla gelen "Astoria Grande"...

İLGİLİ HABERLER

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
2
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül
3
Yaşar Güler: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Şırnak'ta Somut Ufka Döndü
4
İsrail Gazze'de 7 Ekim'den Bu Yana 673 Filistinli Sporcuyu Öldürdü
5
Samsun Terme'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
6
Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı
7
Kırıkkale'de Gazze İçin İmza Kampanyası: İsrail Saldırılarına Tepki

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek