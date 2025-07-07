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Astoria Grande Kruvaziyeri 753 Rus Yolcusuyla Amasra'ya Demirledi

Soçi'den hareket eden Astoria Grande, Amasra Limanı'na 753 yolcu ile demirledi. Turistler tarihi yerleri ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 10:31
Astoria Grande Kruvaziyeri 753 Rus Yolcusuyla Amasra'ya Demirledi

Astoria Grande, Amasra'ya Hoş Geldiniz!

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra Limanı'na demirledi. Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi olan Amasra'ya gelen bu etkileyici gemi, 753 yolcu ve 450 kişilik mürettebat ile göz kamaştırıyor.

74. Seferini Gerçekleştirdi

193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki, 11 katlı bu muazzam gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana 74. seferini gerçekleştiriyor. Geminin yolcuları, İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Turistlere Bilgilendirme Yapıldı

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler, Amasra'yı keşfetmek için sabırsızlandı. Ziyaret edilen yerler arasında Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü yer aldı.

Geri Dönüş ve Gelecek Seferler

Amasra'ya yılın 15. seferini gerçekleştiren geminin, akşam saatlerinde Soçi'ye döneceği öğrenildi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra Limanı'na demirledi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra Limanı'na demirledi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra Limanı'na demirledi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra Limanı'na demirledi.

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