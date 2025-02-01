Astronot Alper Gezeravcı'dan AA'ya Destek: 'Haber Erişimi İçin Önemli Çalışmalar Var'

Astronot Alper Gezeravcı'dan Anadolu Ajansı'na Destek

Astronot Alper Gezeravcı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Gezeravcı, Anadolu Ajansı'nın (AA) hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yürüttüğü faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

Haber Erişiminin Önemi

AA'nın halkın habere erişimini sağlamak için gerçekleştirdiği çalışmaların devam ettiğini ifade eden Gezeravcı, "AA, hem Türkiye'nin hem dünyanın birçok yerinde faaliyetlerine ve halkın habere erişimi için çalışmalarına devam ediyor" şeklinde konuştu. Bu tür etkinliklerin, basın özgürlüğü ve bilgiye erişim açısından büyük bir rol oynadığını belirtti.

Astronot Alper Gezeravcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Astronot Alper Gezeravcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.