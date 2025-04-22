Astronot Atasever Gökkuşağı Tepeleri'ni Keşfetti: Uzay Misyonları İçin İlham Verici!

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in gözdesi oldu. Atasever, bu bölgeyi ziyaretinde, "Önümüzdeki yıllarda Ay yüzeyine, Mars yüzeyine düzenleyeceğimiz misyonlarda kullanacağımız bazı uzay araçlarının testlerini belki bu ortamda gerçekleştirebiliriz," dedi.

Geçen hafta sonu öğrencilere eğitim vermek üzere Iğdır'a gelen Atasever, sarı, kahverengi, beyaz ve boz renklerinin eşsiz birleşimiyle oluşan tepeleri hayranlıkla inceledi. AA muhabirine verdiği röportajda, tepelerin muazzam bir güzelliğe sahip olduğunu vurguladı ve bölgeyi gezerken büyülendiğini ifade etti.

Atasever, bu doğal ortamın bilimsel potansiyeline dikkat çekerek, "Rover sistemlerinin bu tarz krater, dik yamaç ve benzer toprak yapılarında hareket etme yetkinliğini oraya göndermeden önce test etmemiz önemli. Gökkuşağı Tepeleri bu tür testler için bir potansiyel barındırıyor olabilir," diye ekledi.

Ayrıca, uzay çalışmaları ile bu doğal güzellikleri birleştirmenin mümkün olduğuna da değinen Atasever, "Eğitimlerimiz esnasında doğada kalma ve liderlik eğitim sürecinden geçtik. Astronotlar uzaya gitmeden önce burada enteresan bir parkurda hem doğada hayatta kalma becerilerini geliştirebilir hem de bu zorlu topografyada iletişimlerini kuvvetlendirebilirler," şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, öğrencilerle buluşma programı için geldiği Iğdır'da, Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri'ni gezdi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, öğrencilerle buluşma programı için geldiği Iğdır'da, Tuzluca ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri'ni gezdi.