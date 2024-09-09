Astronot Tuva Cihangir Atasever, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Astronot Tuva Cihangir Atasever, Öğrencileri Motive Etti

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk günü Ankara'da gençlerle bir araya geldi. Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Özdemir Bayraktar Meslek Lisesi ve Ankara Fen Lisesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretle, uzay ve astronomi konularında öğrencilere önemli bilgiler aktardı.

Uzay Hedefleri ve Gençlerin Önemi

Atasever, yaptığı konuşmalar sırasında öğrencilere mühendislik tecrübelerini ve uzay çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Öğrencilerin sorularını yanıtladıktan sonra, onlarla hatıra fotoğrafları çektiren Atasever, TÜBİTAK Bilim Teknik dergisini de hediye etti.

Gençlere Verdiği Mesaj

Buluşma sonrası AA'ya açıklamada bulunan Atasever, "Gençlerimiz, Milli Teknoloji Hamlemiz ve Milli Uzay Programımız için son derece önemli bir konumda. Onları havacılık ve uzay alanında heyecanlandırarak, hedeflerimize ulaşma yolunda ilerleyeceğiz. Bu gençler, bizim bayrağımızı taşıdığımız irtifalardan çok daha yukarılara götürecekler." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde Ankara'da öğrencilerle bir araya geldi. Atasever, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını yanıtladı.