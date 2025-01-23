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Asya Ülkelerinden Kartalkaya'daki Otel Yangısı İçin Taziye Mesajları

Asya ülkeleri, Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:29
Asya Ülkelerinden Kartalkaya'daki Otel Yangısı İçin Taziye Mesajları

Asya Ülkelerinden Taziye Mesajları

Asya ülkeleri, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin anısına taziye mesajları yayımladı. 21 Ocak'ta meydana gelen bu felakette 78 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, yangın hakkında yaptığı açıklamada, Afgan halkının bu trajedi nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti. Belhi, Türkiye hükümetine ve Türk halkına başsağlığı dilerken, yaralılar için de acil şifalar temennisinde bulundu.

Malezya

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, X sosyal medya hesabından duyduğu derin üzüntüyü ifade etti. Başbakan, "Düşüncelerim kurbanlar, kederli aileleri ve bu trajediden etkilenen herkesle birliktedir. Malezya, bu olay dolayısıyla yas ilan eden Türkiye halkı ve hükümetiyle dayanışma içerisindedir," dedi.

Çin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'deki basın toplantısında yangın nedeniyle Türkiye’nin yasını paylaştıklarını ifade etti. Sözcü, "Kalplerimiz kurbanlarla ve sevdiklerini kaybedenlerle beraber, yaralılara acil şifa diliyoruz,” şeklinde konuştu.

Grand Kartal Otel'deki yangın, sabah saat 03:27'de meydana gelmişti. Bu trajik olay, birçok ülkenin dayanışma ve yas mesajları göndermesine neden oldu.

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