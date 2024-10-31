Ata Demirer Gazinosu Yeni Sezonuyla Geri Dönüyor

Ata Demirer Gazinosu Yeni Sezonunda Seyirciyle Buluşacak

Ünlü oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, yeni sezonda Ata Demirer Gazinosu gösterisiyle müzikseverlerle bir araya gelecek.

Komedi ve Müzik İç İçe

Demirer, gazinosu formatındaki gösterisinde, Türk sanat müziği, opera, türkü, pop müzik, taverna ve arabesk türlerinde geniş bir repertuvar sunmaktadır. İzleyicilere komedi ve müziği bir arada deneyimleme fırsatı verecek.

Usta Müzisyenler Eşlik Edecek

Etkinlik, BKM organizasyonu ile düzenlenirken, Demirer'e sahnede Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

Gelecek Tarihler

Ata Demirer Gazinosu, bugüne kadar kapalı gişe izleyici karşısına çıkmış durumda. Yeni sezonda 8, 26 ve 27 Kasım tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde, 12-13 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde ve 12 Şubat 2025'te Congresium Ankara'da sahnelenecek.