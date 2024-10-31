DOLAR
34,25 0,12%
EURO
37,34 -0,3%
ALTIN
3.053,3 0,57%
BITCOIN
2.469.065,26 0,8%

Ata Demirer Gazinosu Yeni Sezonuyla Geri Dönüyor

Ata Demirer, yeni sezonda İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:38
Ata Demirer Gazinosu Yeni Sezonuyla Geri Dönüyor

Ata Demirer Gazinosu Yeni Sezonunda Seyirciyle Buluşacak

Ünlü oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, yeni sezonda Ata Demirer Gazinosu gösterisiyle müzikseverlerle bir araya gelecek.

Komedi ve Müzik İç İçe

Demirer, gazinosu formatındaki gösterisinde, Türk sanat müziği, opera, türkü, pop müzik, taverna ve arabesk türlerinde geniş bir repertuvar sunmaktadır. İzleyicilere komedi ve müziği bir arada deneyimleme fırsatı verecek.

Usta Müzisyenler Eşlik Edecek

Etkinlik, BKM organizasyonu ile düzenlenirken, Demirer'e sahnede Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

Gelecek Tarihler

Ata Demirer Gazinosu, bugüne kadar kapalı gişe izleyici karşısına çıkmış durumda. Yeni sezonda 8, 26 ve 27 Kasım tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde, 12-13 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde ve 12 Şubat 2025'te Congresium Ankara'da sahnelenecek.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanı Bolat, Edirne'de Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu
2
Kültürel Mirasın Yeniden Hayat Bulduğu Yer: Sedef Atölyesi
3
Sultangazi'deki Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı
4
Dünya Çapında Kıtlık ve Açlık Riski: BM'den Acil Uyarı
5
Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı
7
Çanakkale'de Lodos Fırtınası Sonrası Kırmızı Alg Gözlemleri

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı