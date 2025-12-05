Atakum'da Toprak Günü Paneli: Tarım Arazilerinde Kritik Kayıplar

Atakum Belediyesi, 5 Aralık Dünya Toprak Günü kapsamında 'Sürdürülebilir Gelecek için Toprak Bilinci' temalı panel düzenledi. Panelde konuşan akademisyenler, tarımsal toprakların hızla azaldığını ve bunun üretim, gıda güvenliği ile kültürel kimlikler üzerinde ciddi etkileri olduğunu vurguladı.

Sunumlar ve görsel anlatım

Ziraat Yüksek Mühendisi ve Fotoğraf Sanatçısı Ender Pekşen, Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' türküsünden adını alan fotoğraf sunumuyla Samsun kırsalını anlattı. Pekşen'in köy yaşantısını yansıtan kareleri, katılımcılardan yoğun beğeni aldı ve izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Prof. Dr. Zeki Acar: Toprağın kültürel ve toplumsal önemi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Acar, 'Toprak ve İnsan' başlıklı sunumunda toprağın tarih, müzik ve edebiyatta yerini ve toplumsal kimliklerin oluşumundaki rolünü anlattı. Acar, toprağın neden bu kadar değerli olduğunu açıklarken şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Dünyada, savaşların büyük bir kısmı toprak yüzünden çıkıyor, sadece ülkeler arası savaşlardan bahsetmiyorum. Aile içi, insanlar arası örneğin miras nedeniyle, çıkan sorunların büyük kısmının toprak yüzünden olduğunu görüyoruz. Toprak bu kadar değerli bir şey. Vatan olarak toprak dediğimiz zaman Büyük Önderimizin Kurtuluş Savaşı sırasında söylediği 'Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez.' sözü, tüm insanlara toprağın değerini anlatıyor. Ayrıca, toprakla iç içe yaşayan insanların kültürel kimliklerinin oluşumunda en belirleyici unsurlardan biridir. Toprak, var oluşumuzdan yok oluşumuza kadar bizim için değerli olan bir şey. Kaybettiğimiz zaman, değerini anlıyoruz. O nedenle toprağın kıymetini aslında yok olmadan bilmek gerekiyor'

Prof. Dr. Orhan Dengiz: Üretim alanları daralıyor

Prof. Dr. Orhan Dengiz, 'Toprak ve Tarım' başlıklı konuşmasında küresel ve ulusal ölçekte toprak bozulmasının ve tarım arazisi kaybının tehlikesine dikkat çekti. Dengiz'in aktardığı veriler arasında şunlar yer aldı: 'İnsanoğlu, gıdasının neredeyse yüzde 95ini topraktan sağlıyor. Toprak tek cümleyle, karasal ekosistemin yaşam kaynağıdır. Baktığımızda ülkemizde ve dünyada topraklarımızın hemen hemen yüzde 33’ünü bozulmuş durumda. Bir yandan da insanoğlu çoğalmakta. Dünya şu anda 7,5-8 milyar nüfusa sahip. 2050 yılına yönelik hesaplamalar yapıldığı zaman, tarım üretimini yüzde 65 artırmamız gerekir. Ülkemiz yüzölçümü bakımından 78 milyon hektara sahip ve yüzölçümüne göre dünyanın 13. büyük ülkesi. Ülkemizde 1980’li yılların sonunda 28 milyon hektara ulaşan tarım arazileri, 2016 yılı verilere göre 24 milyon hektara düşmüş. Ülkemizde her yıl tarım arazilerinden 100 bin hektar alan, amaç dışı kullanımı nedeniyle farklı kullanım alanlarına dönüşmektedir. 85 milyon nüfusumuz var, tarım arazilerimizdeki süreç daha da geriliyor. Toprak bozulması nedeniyle su kıtlığı, gıda ve besin yetmezliği yaşanıyor. Güvenilir gıdaya ulaşmadaki süreçlerden bir tanesi üretim değil midir? Üretim ortamı, elimizden gidiyor'

Panel, akademik değerlendirmeler ve fotoğraf sunumlarıyla toprağın hem kültürel hem de ekonomik önemini bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, toprak kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik acil adımlar atılması gerektiği konusunda hemfikir kaldı.

SAMSUN’UN ATAKUM BELEDİYESİ TARAFINDAN TOPRAK GÜNÜ NEDENİYLE DÜZENLENEN PANELDE KONUŞAN AKADEMİSYENLER, TARIMSAL TOPRAKLARIN HIZLA AZALDIĞINA DİKKAT ÇEKTİLER.